Симеоне хочет видеть Мертенса в «Атлетико»

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Испании. Как сообщают местные СМИ, на бельгийца претендует «Атлетико».

30-летний игрок только недавно продлил контракт с неаполитанцами до июня 2020 года, однако сумму отступных за него составляет всего 30 миллионов евро. Данный пункт в договоре футболиста начнет действовать с 2018 года.

Сообщается, что в мадридской команде хавбека хочет видеть ее главный тренер Диего Симеоне.

Также отмечается, что к Мертенсу есть интерес со стороны «Манчестер Юнайтед», «Баварии» и «Барселоны».

В текущем сезоне полузащитник выходил на поле в 18-ти матчах, отметившись 12-ю голами и семью результативными передачами.