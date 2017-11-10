Краневиттер назвал Месси простым и компанейским парнем

Полузащитник сборной Аргентины и санкт-петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер дал характеристику партнеру Лионелю Месси. Барселонец, по словам хавбека, прост в общении.

«Если говорить о Месси, то он на самом деле очень простой, компанейский парень. У него нет ни намека на заносчивость, он не страдает от звездной болезни. Да, для аргентинских фанатов Лионель — настоящий идол, люди готовы молиться на него, но в команде он такой же игрок, как все остальные, мы все работаем на один результат.

Сложно привести какой-то конкретный пример просто потому, что он не будет уникальным: Месси ведет себя в коллективе точно так же, как и все. Для меня большая честь играть с ним в одной команде», – сказал футболист.

Ближайший матч сборная Аргентины проведет 11 ноября в Москве против сборной России.