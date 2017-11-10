Мещеряков заявил, что понимает Семина, который держит Медведева на скамейке запасных

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев должен заслужить место в основном составе команды.

В текущем сезоне Медведев ни разу не появлялся на поле в матчах РФПЛ.

– Многие не до конца понимают, зачем «Локо» летом приобрел голкипера Никиту Медведева?

– «Локомотива» очень много критиковали за приобретение Фарфана. Так? А сейчас его уже чуть ли не гением называют, великим. В свое время мне говорили, зачем вы взяли Антона Миранчука. Ну и? А два года назад спрашивали: что у вас делает Фернандеш – мол, два года назад он был никто и звать его никак. Было такое? А сейчас выясняется, что последние полтора года Мануэль лучший полузащитник страны. Или один из лучших. Вот вам и ответ.

– Просто удивляет, что рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии прочно сидит в запасе вашей команды...

– История следующая. Я понимаю тренера. Каждый должен заслужить свое место в составе. А если взять «Зенит», у него три состава людей, который могли бы усилить целый ряд команд. Или возьмите для примера хоккейный ЦСКА. Там такая же история. Вот и все.