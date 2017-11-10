Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мещеряков заявил, что понимает Семина, который держит Медведева на скамейке запасных

Мещеряков заявил, что понимает Семина, который держит Медведева на скамейке запасных

10 ноября 2017, 11:17
6

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев должен заслужить место в основном составе команды.

В текущем сезоне Медведев ни разу не появлялся на поле в матчах РФПЛ.

– Многие не до конца понимают, зачем «Локо» летом приобрел голкипера Никиту Медведева?

– «Локомотива» очень много критиковали за приобретение Фарфана. Так? А сейчас его уже чуть ли не гением называют, великим. В свое время мне говорили, зачем вы взяли Антона Миранчука. Ну и? А два года назад спрашивали: что у вас делает Фернандеш – мол, два года назад он был никто и звать его никак. Было такое? А сейчас выясняется, что последние полтора года Мануэль лучший полузащитник страны. Или один из лучших. Вот вам и ответ.

– Просто удивляет, что рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии прочно сидит в запасе вашей команды...

– История следующая. Я понимаю тренера. Каждый должен заслужить свое место в составе. А если взять «Зенит», у него три состава людей, который могли бы усилить целый ряд команд. Или возьмите для примера хоккейный ЦСКА. Там такая же история. Вот и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Фернандеш Мануэль Фарфан Джефферсон Медведев Никита Семин Юрий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1510302733
могли бы купить и отдать в аренду,хотя бы на пол сезона,парень то в прошлом году отлично играл,а теперь на лавке сидит
Ответить
vgarakh
1510304851
Гелерме и Коченков сильнее.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1510305405
Класс Гилерме не вызывает никаких сомнений.
Ответить
семёнычев
1510310597
Медведев своим рекордом обязан Навасу и компании... Был бы нормальный парень,остался бы в Ростове основным вратарём и совершенствовал бы своё мастерство.. Знал ведь, что идёт на лавку, а там не вырасти... Наверное денег больше в Локо...
Ответить
XaXatyn
1510337404
Не соглашусь ! У ЛОКО с 2000 годов большая вратарская линия , в которой не всем место находится ! Медведеву надо практику ! Аренда реальный вариант !
Ответить
nemolod
1510384099
Ну вот выпустил его Палыч на замену с Шерифом и пол-команды ,глядя на неуверенно заигравшего вратаря, тоже занервничала-так что согласен,что ему нужна игровая практика для обретения психологического равновесия!
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
21:35
Гурцкая – о «Динамо»: «Деньгами еще надо распорядиться, а не говно купить»
21:21
Ловчев честно высказался о чемпионских перспективах «Спартака»
21:03
2
Сперцян забил во втором подряд матче за «Аль-Ахли»
20:52
4
«Ростов» объявил об уходе игрока, забившего на ЧМ-2026
20:12
3
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
ВидеоЯмаль назвал одноклубника по «Барсе» сливочным чупа-чупсом
19:30
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
18
Все новости
Все новости
Карседо оценил игру пары Угальде – Даку
21:17
Завершено расследование инцидента с избиением журналиста «Матч ТВ» на стадионе «Локомотива»
20:45
Определен лучший футбольный эксперт России
20:43
5
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
20:03
Итоговые условия трансфера Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»
19:56
3
Тюкавин отреагировал на слова, что его развратил «Зенит»
19:45
1
Гурцкая – о тренере РПЛ: «На его месте я бы ушел»
19:37
1
Орлов проанализировал спорный пенальти в пользу «Зенита»
19:17
17
Карседо ответил, что с Барко
19:03
Раскрыто, когда Батраков станет игроком «Галатасарая»
18:51
2
Назван лучший комментатор и ведущий России
18:34
5
В России выявили будущего игрока мирового класса
18:31
Глушаков объяснил агрессивную критику в адрес спартаковца Максименко
18:27
«Локомотив» заработает более 25 миллионов на продаже Батракова
18:22
7
Топ-3 армян в истории РПЛ
18:22
2
Игрока «Спартака» назвали «настоящим киллером»
18:15
2
Жена Карпина ответила на критику за выбор имени для сына
18:10
10
Барриос – Тюкавину: «Переходи в «Зенит»
18:02
5
Карседо описал Даку тремя словами
17:52
1
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
11
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
11
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
2
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
4
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
4
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+