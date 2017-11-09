Непомнящий: «В «Томи» одной из моих задач было покончить с договорными матчами»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорных матчах во время его работы в клубе в интервью ютуб-каналу «ЛетМиСпик».

– Одной из задач, когда я пришел в «Томь», было покончить с договорными матчами. Я беседовал об этом с президентом.

– То есть до этого в Томске были договорные матчи?

– Во всяком случае шлейф, что это было, до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по пять-шесть месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: «Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем». Все, вопросов нет.

– Была ничья с Нальчиком…

– До этого когда-то что-то было, и Нальчик оказался нам должен. Игроки все знали и сыграли вничью.

– Обычно победы расписывают.

– Ну а там ничья была.

– Какая лига самая грязная по договорным матчам?

– В первой лиге тогда эти проблемы были.

– В первой российской лиге?

– Да.

За время работы Непомнящего в «Томи» вничью завершался только один матч со «Спартаком-Нальчик» – в чемпионате России-2008 (1:1). По итогам того сезона оба клуба сохранили место в премьер-лиге.