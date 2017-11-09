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  • Непомнящий: «В «Томи» одной из моих задач было покончить с договорными матчами»

Непомнящий: «В «Томи» одной из моих задач было покончить с договорными матчами»

9 ноября 2017, 22:42
14

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий рассказал о договорных матчах во время его работы в клубе в интервью ютуб-каналу «ЛетМиСпик».

– Одной из задач, когда я пришел в «Томь», было покончить с договорными матчами. Я беседовал об этом с президентом.

– То есть до этого в Томске были договорные матчи?

– Во всяком случае шлейф, что это было, до меня донесся. Я об этом поговорил с ребятами уже в первом матче. У нас была тяжелая ситуация, по пять-шесть месяцев не платили зарплату. Ребятам предлагали, и на следующий день они сообщали об этом мне. Я на собрании говорил: «Ребята, поступило предложение, мы его отвергаем». Все, вопросов нет.

– Была ничья с Нальчиком…

– До этого когда-то что-то было, и Нальчик оказался нам должен. Игроки все знали и сыграли вничью.

– Обычно победы расписывают.

– Ну а там ничья была.

– Какая лига самая грязная по договорным матчам?

– В первой лиге тогда эти проблемы были.

– В первой российской лиге?

– Да.

За время работы Непомнящего в «Томи» вничью завершался только один матч со «Спартаком-Нальчик» – в чемпионате России-2008 (1:1). По итогам того сезона оба клуба сохранили место в премьер-лиге.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Томь Спартак-Нальчик Непомнящий Валерий
Комментарии (14)
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сапёр75
1510256785
Мафия . Закрывать нужно все эти букмекерские конторы
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DeviDjons
1510258023
всегда было интересно, как они проговаривают детали!!! Как, что должно произойти, как в театре, это же по сути небольшая пьеска получается! Эх знать бы заранее, тогда можно было бы на такие матчи ходить в пиджаке, шляпе и с биноклем маленьким
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Таганский
1510261499
Лет через 10 или больше откроется еще больше нового по этой теме..
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пряник929
1510262427
чушь полная, твоя задача тренировать и выигрывать
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Lev Aleks
1510264118
Надеюсь больше этого не повторится
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paracetamol
1510266247
Врет Непомнящий. Наш футбол чистый и кудрявый!
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Axe111
1510270686
Чр продажное дерьмо, кто это смотрит вообще лол
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kupryaev
1510272798
коммерческим структурам футбол интересен явно не из-за доли с продаж билетов клубами,а больше в РФПЛ зарабатывать клубы ничем не умеют,да и эту статью доходов язык не повернется назвать умением)
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gari69
1510324295
А что, они существуют?
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