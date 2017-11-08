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  • Антон Миранчук: «Ажиотаж подстегивает перед матчем с Аргентиной. Будем играть на победу»

Антон Миранчук: «Ажиотаж подстегивает перед матчем с Аргентиной. Будем играть на победу»

8 ноября 2017, 13:58

Полузащитник сборной России Антон Миранчук отметил, что в национальной команде ощущается повышенный настрой перед матчем с Аргентиной. Футболист заявил о намерении выиграть в предстоящей контрольной встрече.

«В свое удовольствие побили по воротам после полуторачасовой тренировки. Как и еще полкоманды. Готовимся к Аргентине, сейчас уже больше конкретно к этому матчу. Ажиотаж наш подстегивает. Играть будем на победу.

Знакомые просят билеты на матч, узнают, как попасть на матч с Аргентиной. А вы что, тоже хотите? Думаю, уже не достанется!» – сказал Миранчук.

Матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдет в Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Аргентина Миранчук Антон
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