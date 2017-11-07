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  • Баскаков: «Гончаренко, Вернблума и Васина нужно было удалять»

Баскаков: «Гончаренко, Вернблума и Васина нужно было удалять»

7 ноября 2017, 20:37
37

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2).

«На 49-й минуте Хосонов справедливо получил желтую карточку. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасев недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для желтой карточки есть.

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались.

Но вот так, как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счету, тоже надо было удалять.

Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского человека.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА», — сказал Баскаков в эфире телеканала «Наш Футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Баскаков Юрий
Комментарии (37)
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серега кашин
1510076802
все правильно сказано
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BRO_football
1510076973
Так, уже дошли до 3 удалённых футболистов. Кто предложит больше? Давайте ещё Витиньо удалим за то, что он гол забил, а Акинфеева за отражённый пенальти.
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vick-north-west
1510077064
Карасев по-прежнему судит в майке ЦСКА.
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KARAT777
1510079663
пусть отстраняют на 5 матчей
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+50/-50
1510083674
Правде в глаза - у шведа была прямая красная. А судья - лох.
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GammiD
1510084219
Кони совсем окуели судей не во что не ставят. Как спорный момент налетают всей командой и пресуют. При чем в ЛЧ тот же Понтус только зубы скалит, сыт знает что сразу желтую харнет. А в рфпл все можно... Понтус костолом-рецедивист, пока ему после каждого такого момента дискву лепить не будут, его не исправить.
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prezent2017
1510092002
Вернблум - костолом и позорище нашего чемпионата. Сколько хороших игроков отправил в больницу! В любом другом чемпе его давно бы дисквалифицировали за такую игру, возможно пожизненно. А у нас он спокойно продолжает издеваться над болельщиками других команд и судьями. Вопрос - почему?!
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спартач-тверь
1510123499
ЦСКА держится в верху таблицы только из за жёсткой грязновато-силовой игры-конявые без обид
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gari69
1510123893
Все будущие карточки для Понтуса уже покраснели
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OfaZavr
1510128021
вообщем и целом согласен.
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