Баскаков: «Гончаренко, Вернблума и Васина нужно было удалять»

Инспектор Департамента судейства и инспектирования РФС Юрий Баскаков прокомментировал работу арбитра Сергея Карасева, который обслуживал матч 16-го тура РФПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА (2:2).

«На 49-й минуте Хосонов справедливо получил желтую карточку. Но нельзя было применять принцип преимущества и нервировать тем самым игроков, так что методически Карасев недоработал. Нужно было сразу останавливать игру. А конкретно по нарушению — все факторы для желтой карточки есть.

На 56-й минуте Вернблум ударил соперника локтем, и это наименее дискуссионный момент. Это для меня прямая красная карточка за агрессивное поведение. Вернблум сжал кулак и использовал локоть как оружие. Плохо, что судьи не разобрались.

Но вот так, как Гончаренко себя ведет, вести себя непозволительно, и его, по большому счету, тоже надо было удалять.

Я много видел Виктора Михайловича, он производит впечатление воспитанного человека, и что с ним произошло — непонятно. Это не красит имидж российского человека.

На 75-й минуте Васин сбил Фарфана в своей штрафной, был назначен пенальти. Мне неприятно говорить, но Сергей принял наполовину правильное решение. Пенальти назначен правильно, но со стороны Васина не было попытки сыграть в мяч, и поэтому следовало также удалить игрока ЦСКА», — сказал Баскаков в эфире телеканала «Наш Футбол».