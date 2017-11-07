Божович: «Вот увидите, Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров РФПЛ»

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о нападающем своей команды Луке Джорджевиче.

По словам специалиста, 23-летний футболист способен войти в тройку лучших бомбардиров РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

В данный момент на счету черногорца шесть голов в 15-ти матчах Премьер-лиги.

«Никакого секрета тут нет. Все, в чем он нуждался, – это игровая практика. У нас Лука ее получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что еще прибавит.

Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьезно настраивается на каждый матч. Если бы еще реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата! Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!» – сказал Божович.

Напомним, Джорджевич принадлежит «Зениту», а за «оружейников» выступает на правах аренды.