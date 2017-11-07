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  • Божович: «Вот увидите, Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров РФПЛ»

Божович: «Вот увидите, Джорджевич будет в тройке лучших бомбардиров РФПЛ»

7 ноября 2017, 16:08
8

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о нападающем своей команды Луке Джорджевиче.

По словам специалиста, 23-летний футболист способен войти в тройку лучших бомбардиров РФПЛ по итогам нынешнего сезона.

В данный момент на счету черногорца шесть голов в 15-ти матчах Премьер-лиги.

«Никакого секрета тут нет. Все, в чем он нуждался, – это игровая практика. У нас Лука ее получил. В таких условиях игрок, наверное, раскрылся бы вне зависимости от фамилии и национальности тренера. Он обладает ценными для нападающего качествами, и я уверен, что еще прибавит.

Джорджевич хорошо двигается, умело открывается и максимально серьезно настраивается на каждый матч. Если бы еще реализовывал все свои моменты – а их у него всегда много – был бы лучшим бомбардиром чемпионата! Хотя понимаю, что в команде, которая не борется за высокие места, выиграть этот титул будет сложно. Но в тройке лучших Лука будет, вот увидите!» – сказал Божович.

Напомним, Джорджевич принадлежит «Зениту», а за «оружейников» выступает на правах аренды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Джорджевич Лука Божович Миодраг
Комментарии (8)
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shinnik
1510062902
Письните кто-нибудь.."в обмен на Дзюбу" Ждёмс..
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OfaZavr
1510069082
молодец что в аренде не стал просто отсиживаться как некоторые делают а проявляет себя на полную.
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Garrincha58
1510073551
может быть Смолов-11 Кокорин -8 Джорджевич -6
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APchelov
1510076022
В рфпл у всех одна болезнь. Чуть только что-то получится, так сразу - замах на чемпионство или нечто подобное. А в результате сразу же очередной облом
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пряник929
1510087489
Надо выкупать или продлять аренду....
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арейская
1510098305
Будем только рады, забивай , Лука, ещё...
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ARSENAL TULA
1510496156
Лука ждем голов еще
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