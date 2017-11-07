Шик заявил, что хотел бы перейти в «Реал» или «Барселону» из-за большей зарплаты

Нападающий «Ромы» Патрик Шик признался, что его амбиции не ограничиваются только римским клубом.

21-летний футболист перебрался в стан «волков» минувшим летом из «Сампдории», после того, как «Ювентус» отказался от его приобретения из-за проблем со здоровьем.

«Я знал, что мои проблемы со здоровьем несерьезны. Я был в порядке и знал, что у меня достаточно времени для отдыха и что все будет нормально. Однако «Ювентус» отложил мой трансфер.

Когда я вернулся из отпуска, мой агент сказал, что мне придется вернуться в Турин для прохождения других медицинских тестов. Я ответил, что никуда не пойду. «Ювентус больше не имел для меня значения, я был немного зол.

Надеюсь, что через несколько лет я смогу перейти в еще лучший клуб, где буду получать большую зарплату. Эта мотивация всегда мне очень помогала. Сейчас я имею в виду «Реал», «Барселону» или «Манчестер Юнайтед», – сказал Шик.

В нынешнем сезоне чешский форвард принял участие лишь в одном матче Серии А, проведя на поле 15 минут.