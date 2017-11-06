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Рахимич: «Акинфеев еще раз доказал, что он настоящий лидер»

6 ноября 2017, 07:06
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Тренер ДЮСШ ЦСКА Элвер Рахимич оценил действия армейского клуба в матче с лидером чемпионата «Локомотивом». По его словам, в первом тайме на стороне команды Виктора Гончаренко было явное преимущество, в том числе – отбитый пенальти Игорем Акинфеевым.

Матч 16-го тура РФПЛ «Локомотив» – ЦСКА закончился со счетом 2:2. После этой встречи «Локомотив» продолжает возглавлять турнирную таблицу с 33 очками. Армейцы идут четвертой позиции, имея на своем счету 26 баллов.

– Давно у ЦСКА не было такого эмоционального матча?

– Это было невероятно. Игра получилась настолько интересной, с множеством голевых моментов, удалениями, голами. В плане зрелищности я получил огромное удовольствие. Думаю, болельщики и ЦСКА, и «Локомотива» также остались довольны.

– Но первый тайм, не смотря на три забитых мяча, был менее интересным?

– Первый 45 минут армейцы играли с преимуществом. При том, что мы пропустили нелепый гол с контратаки, я считаю, мы полностью контролировали ход матча. Мы использовали ошибки противника, особенно это касается второго гола, где защитники «Локомотива» и вратарь не поняли друг друга.

– Было видно, что команды выхолощены после еврокубковых встреч?

– Конечно. ЦСКА играл очень тяжелый матч в Швейцарии. Хорошо, что удалось добиться победы, взять 3 очка. «Локо», к сожалению, не получилось выиграть у «Шерифа», но им тоже было непросто. После такого восстановиться очень тяжело. Недаром Юрий Павлович сказал в интервью после матча с нами, что в принципе он доволен результатом. Второй тайм показал, что у команд есть характер, хотя играли из последних сил.

– Удаление Хосонова было справедливое, на ваш взгляд?

– Фол, безусловно, был, но заслуживали мы желтой карточки или нет – я не знаю. Возможно, судья принял эмоциональное решение. Не стану давать оценок. Формально, наверное, он мог показать вторую желтую.

– Ощущалось ли, что ЦСКА играет в меньшинстве?

– Мне так не показалось. Армейцы продолжили держать мяч и сохранять спокойствие. Мы прессинговали «Локо» на чужой половине поля.

– Как оцените момент с пенальти?

– Акинфеев еще раз доказал, что он настоящий лидер. Он всегда старается делать все возможное, чтобы команда добилась положительного результата. Пенальти, безусловно, был, спорить с этим бесполезно. Главное, что удалось отбить.

– Васин в очередной раз сыграл неудачно?

– Все сыграли хорошо, бились до конца, не боялись даже вдесятером идти вперед. Я считаю, не к одному футболисту не должно быть претензий.

– Почему не удалось удержать победный счет до конца?

– Потому что есть «Локомотив» – команда, которая хочет выигрывать в каждом матче.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Акинфеев Игорь Рахимич Элвир
Комментарии (2)
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gor77
1509946591
Бомбардир! У вас опять не грамотный редактор! ))) "...Армейцы идут ?(НА) четвертой позиции, имея..." "Я считаю, не ? (НИ) к одному футболисту не должно быть претензий."
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