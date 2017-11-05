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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси», «Эвертон» сделал камбэк в матче против «Уотфорда»

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси», «Эвертон» сделал камбэк в матче против «Уотфорда»

5 ноября 2017, 21:21
10

В матче 11-го тура АПЛ «Челси» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Единственный гол этой встречи забил Альваро Мората.

Лондонский клуб набрал 22 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «МЮ» – второй.

В другой встрече «Эвертон» сделал камбэк против «Уотфорда».

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мората, 55.

Эвертон – Уотфорд – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 46; 0:2 – Кабаселе, 64; 1:2 – Ниасс, 67; 2:2 – Калверт-Льюин, 74; 3:2 – Бейнс, 90 (с пенальти).

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Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Челси Эвертон Уотфорд
Комментарии (10)
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BarStep
1509906238
Званный ужин откладывается чтоль?
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Yurini
1509906629
Вот так вот Манки провалились! Челси Наберёт еще ход, по ходу сезона,извините за банальность! Вперёд Синие Вперёд КОнте!
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CskaMoscovv
1509906819
Есть!!))) болельщиков Челси с победой))) рад за Челси, нельзя отставать от лидеров.
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BRO_football
1509907146
Матч Эвертон - Уотфорд жёсткий конечно был. Они там 15 дополнительных минут играли! А на 10 Уотфорд пенальти не забил.
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Павел Буре
1509907609
все еще есть желание подписывать контракт с мауринье на 5 лет???
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mutabor0992
1509908733
Вот в очередной раз утерли нос хвастуну.Игра М.Ю. все скучнее и скучнее...Лукаку деградирует.Молодежь не развивается.И еще перед выходом на поле из раздевалки,Азар не пожал руку переводчику.Видать не забыл,кого Хосе хотел крайним сделать.
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Таганский
1509919074
С победой всех болел Челси!!
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