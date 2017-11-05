АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Челси», «Эвертон» сделал камбэк в матче против «Уотфорда»

В матче 11-го тура АПЛ «Челси» на своем поле одержал победу над «Манчестер Юнайтед» – 1:0. Единственный гол этой встречи забил Альваро Мората.

Лондонский клуб набрал 22 очка и остался на четвертом месте в турнирной таблице. «МЮ» – второй.

В другой встрече «Эвертон» сделал камбэк против «Уотфорда».

Чемпионат Англии. АПЛ. 11-й тур

Челси – Манчестер Юнайтед – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Мората, 55.

Эвертон – Уотфорд – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Ришарлисон, 46; 0:2 – Кабаселе, 64; 1:2 – Ниасс, 67; 2:2 – Калверт-Льюин, 74; 3:2 – Бейнс, 90 (с пенальти).

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