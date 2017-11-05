Гончаренко: «Почему вышел Хосонов, а не Жамалетдинов? Играет тот, кто лучше готов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состав армейцев на матч 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в эфире телеканал «Наш Футбол».

— С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого?

— В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов.

— В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов?

— У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет.

— Главный вопрос – Вернблум сыграет в опорной зоне, или ближе к атаке?

— Главное, чтобы мы оказали давление на защиту соперника.

Составы команд можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.