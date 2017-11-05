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  • Гончаренко: «Почему вышел Хосонов, а не Жамалетдинов? Играет тот, кто лучше готов»

Гончаренко: «Почему вышел Хосонов, а не Жамалетдинов? Играет тот, кто лучше готов»

5 ноября 2017, 16:44
11

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состав армейцев на матч 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в эфире телеканал «Наш Футбол».

— С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого?

— В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов.

— В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов?

— У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет.

— Главный вопрос – Вернблум сыграет в опорной зоне, или ближе к атаке?

— Главное, чтобы мы оказали давление на защиту соперника.

Составы команд можно посмотреть здесь.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Хосонов Хетаг Гончаренко Виктор
Комментарии (11)
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Parham
1509889931
Хахахаахахаааа даже фамилии не умеют чётко писать!!!!
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insider_retro
1509890116
Сейчас, подобные выталкивания молодёжи в основной состав, не всегда оправдывают ожидания... Но молодёжь имеет возможность играть и играет... В других клубах, даже близко подобного нет!.. Нынешнее тяжёлое положение с подпиткой состава, сыграет большую положительную роль для становления молодых, которые выстрелят через 1-2 сезона... А конкуренты опять будут покупать!...
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DeStar
1509890779
да, опасно, и вернблум в атаке. и молодняк, и набабкин в центре защиты, ну что поделать, в гончаренко выбора то нет, старается что-то придумать... не знаю, хорошо это или плохо..
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lexa2154
1509890862
Кто лучше готов в данный момент, тот и должен играть.
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truded
1509891693
привлечение молодежи - это здорово, может так обкатается основа для будущей сборной.
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DeStar
1509893187
жесткий матч) накал такой что смотртеть даже приятно) правда цска доиграет) в конце будет еще 1 удаление) а гончаренко я думал уже бежит аперкот прописывать
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BRO_football
1509893713
Видим мы как он готов! Этот придурок красную карточку заработал!
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life85
1509896369
Перенервничал парень (
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1bear
1509897463
...подвел и команду ,и меня...
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Розарио Агро
1509903667
Физика может быть лучше, но опыт всегда превосходит, поэтому лучше бы жамалетдинов. Но тренеру наверное видней
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