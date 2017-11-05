Гончаренко: «Почему вышел Хосонов, а не Жамалетдинов? Играет тот, кто лучше готов»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состав армейцев на матч 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом» в эфире телеканал «Наш Футбол».
— С чем связано отсутствие в составе Головина, Игнашевича и Василия Березуцкого?
— В сегодняшней игре на поле должны выйти те, кто готовы на 100 процентов.
— В основном составе дебютирует Хетаг Хосонов. Почему играет он, а не, например, Жамалетдинов?
— У молодых футболистов часто бывают перепады формы. Тот, кто лучше на данный момент, тот и играет.
— Главный вопрос – Вернблум сыграет в опорной зоне, или ближе к атаке?
— Главное, чтобы мы оказали давление на защиту соперника.
Составы команд можно посмотреть здесь.
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Источник: Бомбардир.ру