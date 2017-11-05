Аленичев: «У «Енисея» случился спад потому, что мы 20 матчей провели на одном дыхании»

Главный тренер лидера ФНЛ – красноярского «Енисея» – Дмитрий Аленичев объяснил потерю очков командой в матче 21 тура против новосибирской «Сибири» (0:0). Специалист считает, что у красноярцев наступил спад.

– Вам не кажется, что у команды функциональный спад?

– Да, меня посещают такие мысли. 21 тур прошел. Можно сказать 20 игр мы прошли на одном дыхании, заставили болельщиков думать, что каждая игра у нас будет на высоких скоростях, но чудес не бывает.

Я разговаривал с помощниками, с тренером по физподготовке – пришли к единому знаменателю, что спад должен быть. Думаю, что результат и качество последних игр с этим связаны.