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Гилерме – болельщикам: «Скоро вернусь еще более сильным»

4 ноября 2017, 17:26
5

Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил благодарность болельщикам команды за поддержку.

Страж ворот получил травму во встрече четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), состоявшемся в четверг. У него было диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра.

Сегодня главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщил, что вратарь не примет участия в завтрашнем поединке 16-го тура РФПЛ с ЦСКА.

«Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!» – написал Гилерме на своей странице в инстаграме.

В текущем сезоне Гилерме провел 20 матчей (10 – на ноль), в которых пропустил 14 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Локомотив Гилерме
Комментарии (5)
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Anton-champion
1509813077
Мы тебя ждём.Ты - лидер команды!Здоровья тебе!
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_LM_
1509813343
Выздоравливай! Гиля для Локо очень важен!
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srg38
1509816714
Раньше было очень трудно представить как Локо будет играть без Чорлуки, Гилермова и Ари
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XaXatyn
1509845238
Гиля отличный вратарь ! Скорейшего выздоровления !
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Serjoga
1509855147
У Локо сейчас ситуация как у ЦСКА при травме Акинфеева! Вышел запасной вратарь-2 пенки и поражение от Рубина (которого не должно было быть)! Медведеву "рекорд" в Ростове сделала команда, а сам он полный ноль! Это показала игра с Шерифом! Так что у Локо с ЦСКА нет шансов на положительный результат! Скорейшего выздоровления Гилерме!
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