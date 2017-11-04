Гилерме – болельщикам: «Скоро вернусь еще более сильным»

Голкипер «Локомотива» Гилерме выразил благодарность болельщикам команды за поддержку.

Страж ворот получил травму во встрече четвертого тура группового раунда Лиги Европы с «Шерифом» (1:2), состоявшемся в четверг. У него было диагностировано повреждение сухожилия прямой мышцы бедра.

Сегодня главный тренер железнодорожников Юрий Семин сообщил, что вратарь не примет участия в завтрашнем поединке 16-го тура РФПЛ с ЦСКА.

«Спасибо всем за ваши сообщения поддержки! Я скоро вернусь еще более сильным!» – написал Гилерме на своей странице в инстаграме.

В текущем сезоне Гилерме провел 20 матчей (10 – на ноль), в которых пропустил 14 голов.