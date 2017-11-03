Источник: Монтелла покинет «Милан», если не обыграет «Сассуоло»

Журналист Radio Rossonera Пьетро Прота поделился информацией о возможной отставке главного тренера «Милана» Винченцо Монтелла.

Согласно записи Проты в твиттере, специалист будет уволен в случае, если команда не обыграет «Сассуоло» в матче 12-го тура чемпионата Италии.

«Россонери» занимают восьмую позицию в турнирной таблице.

Вчера команда сыграла вничью с АЕКом в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы.

Монтелла возглавил команду в июне 2016 года. В период летнего окна переходов клуб потратил более 150 миллионов евро.