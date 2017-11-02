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  • Защитник сборной России Чернов: «Нужно постараться выиграть ЧМ-2018»

Защитник сборной России Чернов: «Нужно постараться выиграть ЧМ-2018»

2 ноября 2017, 23:13
13

Защитник «Тосно» и сборной России Евгений Чернов заявил, что национальная команда должна постараться выиграть домашний чемпионат мира-2018.

— Игроки сборной после Кубка конфедераций признавались, что долго переживали решающее поражение от Мексики. Как вы думаете, способна ли сборная реабилитироваться на чемпионате мира?

— Скажу банальные вещи: нужно выходить и биться в каждом матче, постараться выиграть этот чемпионат.

— Вы действительно в это верите?

— А какой иначе смысл? Просто принять участие, посмотреть, как играют другие? Это можно и по телевизору увидеть. Раз уж судьба предоставила такую возможность, нужно использовать ее на сто процентов.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Россия Тосно Чернов Евгений
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Евгений П
1509660018
Ну раз так Чернов говорит....Тогда точно выиграем
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x-x-x-x-x
1509660794
фантазер еще такой....
Ответить
Axe111
1509666677
Поржал, спасибо
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fanchik
1509679617
Чернову еще до ЧМ надо посмотреть телевизор как играют другие сборные может появиться смысл говорить.правду без фантазий
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alp
1509684798
Этот чел как будто в параллельном мире живёт. Как он не может знать о таких сборных как Германия, Англия да и хер с ним Аргентина с Бразилией...
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Князев
1509700395
Мечтатель
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APchelov
1509713444
Даже теоретически не получается. После группы чемпион обязан выиграть четыре игры подряд. Неужели у лысого есть план? Не верю )
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gari69
1509717650
Присниться же такое))
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yorgenbarenz
1509735605
Он что-то знает,но не говорит .Сколько,интересно,стоит купить команду Германии с потрохами? Деньги-то найдутся любые,но не кинут ли проклятые немчура ?Ведь потом не ничего не скажешь и в суд не подашь!
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nemolod
1509777682
Лучше постарайтесь для начала выйти из группы,а не витать в облаках!
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