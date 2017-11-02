Защитник сборной России Чернов: «Нужно постараться выиграть ЧМ-2018»

Защитник «Тосно» и сборной России Евгений Чернов заявил, что национальная команда должна постараться выиграть домашний чемпионат мира-2018.

— Игроки сборной после Кубка конфедераций признавались, что долго переживали решающее поражение от Мексики. Как вы думаете, способна ли сборная реабилитироваться на чемпионате мира?

— Скажу банальные вещи: нужно выходить и биться в каждом матче, постараться выиграть этот чемпионат.

— Вы действительно в это верите?

— А какой иначе смысл? Просто принять участие, посмотреть, как играют другие? Это можно и по телевизору увидеть. Раз уж судьба предоставила такую возможность, нужно использовать ее на сто процентов.