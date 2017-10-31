Калошин – об эпизоде с участием Кверквелии и Ригони: «Половина экспертов считают, что пенальти был»

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал эпизод, случившийся на 10-й секунде матча 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» (0:3) с участием защитника железнодорожников Соломона Кверквелии и полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони.

«В самом начале матча в штрафной «Локомотива» был контакт защитника с Ригони. Для меня это самый сложный момент первого круга – 10 баллов по шкале сложности. Мне проще объяснить, что это фол. Меня смущает, что Кверквелия идет прямой ногой, и если бы эпизод случился вне штрафной, сто человек из ста трактовали бы его как фол.

Но для меня это момент не безрассудный, тем более это не применение чрезмерной физической силы, и эпизод фактически уже завершился, поскольку футболист «Зенита» успел сделать прострел. Защитник в данном эпизоде прыгал за мячом и не успел его задеть. Затруднюсь сказать, стоило ли назначить пенальти. Мнения экспертов, с которыми мы общались, разошлись. Одна половина экспертов – за пенальти, другая – против. Очень сложная ситуация», – сказал Калошин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

«Локомотив» после победы над сине-бело-голубыми вышел в лидеры турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 32 очка.