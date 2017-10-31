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  • Калошин – об эпизоде с участием Кверквелии и Ригони: «Половина экспертов считают, что пенальти был»

Калошин – об эпизоде с участием Кверквелии и Ригони: «Половина экспертов считают, что пенальти был»

31 октября 2017, 21:49
3

Делегат УЕФА Леонид Калошин прокомментировал эпизод, случившийся на 10-й секунде матча 15-го тура РФПЛ «Зенит»«Локомотив» (0:3) с участием защитника железнодорожников Соломона Кверквелии и полузащитника петербуржцев Эмилиано Ригони.

«В самом начале матча в штрафной «Локомотива» был контакт защитника с Ригони. Для меня это самый сложный момент первого круга – 10 баллов по шкале сложности. Мне проще объяснить, что это фол. Меня смущает, что Кверквелия идет прямой ногой, и если бы эпизод случился вне штрафной, сто человек из ста трактовали бы его как фол.

Но для меня это момент не безрассудный, тем более это не применение чрезмерной физической силы, и эпизод фактически уже завершился, поскольку футболист «Зенита» успел сделать прострел. Защитник в данном эпизоде прыгал за мячом и не успел его задеть. Затруднюсь сказать, стоило ли назначить пенальти. Мнения экспертов, с которыми мы общались, разошлись. Одна половина экспертов – за пенальти, другая – против. Очень сложная ситуация», – сказал Калошин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол».

«Локомотив» после победы над сине-бело-голубыми вышел в лидеры турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 32 очка.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кверквелия Соломон Ригони Эмилиано
Комментарии (3)
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dyema
1509476800
Зенит проиграл и по делу. И нечего мусолить эту тему. По весне посчитаем...
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Фесс
1509478094
Половина считает - фол был. Половина - что не было. Все по феншую: 50 на 50. То ли был фол, то ли не было.
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prezent2017
1509487097
Тянут никчемных. Лишь бы не Зенит победил.
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