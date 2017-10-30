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Паршивлюк верит в победу «Спартака» в Севилье

30 октября 2017, 09:42
8

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк оценил шансы «Спартака», за который 28-летний россиянин выступал с 2007 по 2016 год, в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Севильей» на выезде. По словам игрока, шансы у столичных футболистов на победу весьма высоки.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» пройдет в среду, 1 ноября, в 22:45 по московскому времени.

— Что говорил команде Леонид Кучук в эти три дня между матчами с «Амкаром» и «Спартаком»?

— У него нашлись слова поддержки. Сказал, что игра с «Амкаром» уже в прошлом, надо прямо сейчас ее забыть и сделать все, чтобы успешно выступить в чемпионате России.

— Когда «Ростов» перед началом чемпионата собрался с нуля, команда очень удачно стартовала в РФПЛ, но осенью неожиданно перестала побеждать. С чем это связано?

— Я думаю, есть комплекс факторов, приведших к такому результату. Не мне о них судить, но такое случается часто. Поначалу ты демонстрируешь хорошую игру, набираешь очки, команда хочет доказать, что ее рано списали. А потом происходит спад.

— Вы так и не сыграли против «Спартака» в мартовском матче в составе «Анжи» (0:1), хотя были в заявке. Прошедшая встреча была для вас особенной?

— Да. Для меня любая игра принципиальная, но этот матч был особенным — именно потому, что был первым против «Спартака». Ощущения довольно необычные. Я провел в этом клубе всю футбольную жизнь, он значит для меня очень многое. Но сейчас нужно в первую очередь доказывать себе, что могу продолжать играть на высоком уровне.

— Как оцените шансы «Спартака» в предстоящем матче с «Севильей»?

— У них очень хорошие перспективы. После победы дома над «Севильей» (5:1) уверенности у «Спартака» стало больше, поэтому в Испанию они точно едут за положительным результатом. Как минимум — не проигрывать.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Ростов Спартак Севилья Паршивлюк Сергей
Комментарии (8)
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Опорник84
1509349081
Надо не проиграть,это главное, но если выиграем будет просто здорово!
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Italian_93
1509352197
Пора тебе в Спартак возвращаться, серб лох
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oyabun
1509354913
Серегу вернуть бы обратно в команду. Всяко лучше Петковича был бы. Плюс российский паспорт.
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Decorhome
1509372388
мы тоже верим
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Полная Канистра
1509372838
ничья это тоже как победа и этому будем рады
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Таганский
1509442460
Мы тоже верим в успех!!
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Чуни Муни
1509449510
Главное не бояться и не выпрашивать))), а вера дело исключительно личное. Спартаку удачи!
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