Геркус: «Игорь Денисов сказал, что «Локомотив» – это просто пипец, а Фарфан – космос»

Президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что никогда не сомневался в профессиональных качествах нападающего своей команды Джефферсона Фарфана. По его словам, перуанский легионер очень правильно отреагировал на критику в свой адрес в начале карьеры в стане железнодорожников, не обращая внимания на подобные глупости.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла. Фарфан стал автором дубля, а также – результативной передачи.

– Вы говорили с Игорем Денисовым перед матчем? Ведь встреча для него была особенной.

– Тут все понятно без слов. Беседовал с Игорем после финального свистка.

– И что он сказал?

– Как бы сказать интеллигентно… Денисов отметил, что у нас замечательная команда, и он очень доволен тем, как идут дела.

– А если не интеллигентно?

– Что это просто пипец и Фарфан – космос. Перуанец и правда фантастический игрок, доказавший все скептикам, которые в нем сомневались. Это футболист топ-уровня.

– Напомните, как Фарфан оказался в «Локо».

– Инициатором приглашения стал наш спортивный директор Эрик Штоффельхаус. Фарфан показал, что он настоящий воин и способен проводить подобные матчи на самом высоком уровне. Джефферсон обожает такие. За товарищей, за команду сквозь стену пробежит. И в Петербурге все в этом убедились. Полагаю, теперь ни у кого нет вопросов, кто это и зачем он здесь.

– Перуанец дорого обошелся клубу?

– Фарфан выступал в «Шальке», когда там работал Эрик. Мы взяли футболиста свободным агентом, заплатив положенные агентские. Но это небольшие деньги для исполнителя такого уровня.

– Как Фарфан реагировал на критику в начале карьеры в «Локо»?

– Очень правильно, как и подобает профессионалу. Работал и не обращал внимание на глупости.