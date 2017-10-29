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  • Шалимов: «Матч со «СКА-Хабаровском» показал, что у нас нет кризиса»

Шалимов: «Матч со «СКА-Хабаровском» показал, что у нас нет кризиса»

29 октября 2017, 21:45
12

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1). Специалист надеется, что победа поможет южанам выигрывать и в дальнейшем.

«Мы были готовы к этой игре. Чуть-чуть поменяли тренировочный процесс, где-то за неделю. Сегодня игра показала, что на самом деле никакого кризиса у нас не было. То есть голы, которые мы забили, они всe разблокировали, всe встало на свои места. Надеюсь, что дальше пойдет все по-другому», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на четвертое место в турнире.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар СКА-Хабаровск Шалимов Игорь
Комментарии (12)
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DOCTOR PENALTY
1509303565
Мы тоже надеемся, что дальше всё пойдёт в позитиве. Удачи Краснодару, удачи Шалимову.
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portero
1509304340
одна игра ничего не показала, кроме того что у шалимова кризис в мозгах
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sochi-2013
1509304805
Для повышения своей самооценки, сыграйте с нашей ДЮСШа.
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Lester84
1509305365
Вынесли аутсайдера - и сразу кризис прошел. Железная у Шалимова логика
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Gullit 76
1509305383
У Краснодара нет - у тебя есть!Такое впечатление что он Барсу обыграл!
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fanchik
1509306979
Играя со СКА Хаб. и обыграв его, Шалимову уже кажется что он "на коне"и всего чуть - чуть поменяв тренировочный процесс (не забыл отметить себя)команда заиграла,хотя в победе Краснодара мало кто сомневался.18 часов перелета на "хабаре" сказались точно.Поэтому судить о состоянии Краснодара надо в следующих играх
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insider_retro
1509308692
К сожалению, победа над последней командой лиги показала только то, что эту команду Краснодар СМОГ обыграть... Без далеко идущих выводов... Игорю Михайловичу лучше чуть повременить и не терзать людей неоправданными надеждами... Ждём развития событий!..))
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Диктор
1509338237
Ну если бы еще и у СКА не выиграли-то.............Так что тренера надо менять ,однозначно.
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OfaZavr
1509349736
ну конечно, почти Баварию ведь обыграли. жаль, отсрочили отставку. следующая игра покажет.
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juvseriy
1509354869
Ближайшие три матча все расставят по местам, посмотрим сколько получится взять очков из 9 возможных! Соперники сильны, очки отдавать так просто никто не собирается! Удачи Краснодару во всех матчах за него буду!
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