Шалимов: «Матч со «СКА-Хабаровском» показал, что у нас нет кризиса»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал исход матча 15 тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1). Специалист надеется, что победа поможет южанам выигрывать и в дальнейшем.

«Мы были готовы к этой игре. Чуть-чуть поменяли тренировочный процесс, где-то за неделю. Сегодня игра показала, что на самом деле никакого кризиса у нас не было. То есть голы, которые мы забили, они всe разблокировали, всe встало на свои места. Надеюсь, что дальше пойдет все по-другому», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на четвертое место в турнире.