РФПЛ. «Краснодар» разгромил «СКА-Хабаровск», впервые за полтора месяца набрав очки

В матче 15 тура РФПЛ встретились «Краснодар» и «СКА-Хабаровск». Игра завершилась победой южного коллектива. Дублем отметился нападающий Федор Смолов.

Благодаря набранным трем очкам кубанцы поднялись с пятой строчки таблицы на четвертую. Хабаровчане же идут на предпоследнем месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Клаэссон, 11; 2:0 – Смолов, 41; 2:1 – Маркович, 59 (с пенальти); 3:1 – Смолов, 79 (с пенальти); 4:1 – Вандерсон, 89.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Клаэссон, Смолов.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 89), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасев, Маркович.

Предупреждения: Мамаев, 20; Грицаенко, 58; Перейра, 90+1 – Корян, 80.

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