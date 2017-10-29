РФПЛ. «Динамо» на своем поле проиграло «Тосно»

В матче 15-го тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счетом уступило «Тосно» – 0:1. Единственный гол в начале встречи забил Вагиз Галиулин.

Стоит отметить, что на 60-й минуте поединка хавбек бело-голубых Александр Ташаев не реализовал пенальти.

Победа позволила гостям набрать 17 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. Московская команда опустилась на 14-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Тосно – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Галиулин, 9.

Незабитый пенальти: Ташаев, 60.

Динамо: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен (Бечирай, 73), Соснин, Сапета, Темников (Катрич, 46), Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Луценко.

Тосно: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин (Роша, 55), Мирзов, Казаев (Трошечкин, 46), Карницкий, Заболотный, Марков (Мелкадзе, 80).

Предупреждения: Погребняк, 90 – Сухарев, 33; Казаев, 43; Трошечкин, 55; Заболотный, 59, Карницкий, 90.

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