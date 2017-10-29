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РФПЛ. «Динамо» на своем поле проиграло «Тосно»

29 октября 2017, 15:55
14

В матче 15-го тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счетом уступило «Тосно» – 0:1. Единственный гол в начале встречи забил Вагиз Галиулин.

Стоит отметить, что на 60-й минуте поединка хавбек бело-голубых Александр Ташаев не реализовал пенальти.

Победа позволила гостям набрать 17 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. Московская команда опустилась на 14-ю позицию.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Динамо (Москва) – Тосно – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Галиулин, 9.

Незабитый пенальти: Ташаев, 60.

Динамо: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен (Бечирай, 73), Соснин, Сапета, Темников (Катрич, 46), Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Луценко.

Тосно: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин (Роша, 55), Мирзов, Казаев (Трошечкин, 46), Карницкий, Заболотный, Марков (Мелкадзе, 80).

Предупреждения: Погребняк, 90 – Сухарев, 33; Казаев, 43; Трошечкин, 55; Заболотный, 59, Карницкий, 90.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Тосно Галиулин Вагиз
Комментарии (14)
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Tajik-za Zenit
1509281888
Поздравляю ребят с области забили очень быстрый гол и вес матч отлично оборонялись умно молодцы
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prezent2017
1509282965
Тосно мужики-и-и-и! Панаму тянут, пен смешной, но не вышло!
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alex kidn
1509283724
Динамо опять вылетает?
Ответить
insider_retro
1509284113
С Динамо грустно... Смена тренера, ожидаемо, не дала никаких результатов... Бег на месте с перспективой вниз... Никто про Динамо и не пишет, болельщикам не бравой писанины и обсуждений...((
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Pourport
1509284450
Понравилось видимо становится чемпионом ФНЛ!) Злости теперь нет,просто пустота!Если шокированы поражением,не удивляйтесь в ФНЛ Динамо Тосно 2 раза проиграло(в том числе и дома)
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BarStep
1509287145
Пятое колесо телеги становится первым..., изгоем в московском футболе становится динама... Я думаю, что для столицы достаточно в вышке трех команд..., и для динамы здесь места нет...
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ЖОРРО
1509287453
Браво Тосно!!!!Молодцы!
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mihail200606
1509288082
динама такими темпами поедет обратно в пердив...
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koli4ka
1509288778
динама, докеле мозг болелам выносить...
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OfaZavr
1509295094
ну вот первые матчи при Хохолове Динамо играло на эмоциях от смены тренера, а сейчас и посмотрим что он может.
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