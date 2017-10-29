РФПЛ. «Динамо» на своем поле проиграло «Тосно»

В матче 15-го тура чемпионата России московское «Динамо» в родных стенах с минимальным счетом уступило «Тосно» – 0:1. Единственный гол в начале встречи забил Вагиз Галиулин.
Стоит отметить, что на 60-й минуте поединка хавбек бело-голубых Александр Ташаев не реализовал пенальти.
Победа позволила гостям набрать 17 очков и подняться на 11-е место в турнирной таблице. Московская команда опустилась на 14-ю позицию.
Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур
Динамо (Москва) – Тосно – 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – Галиулин, 9.
Незабитый пенальти: Ташаев, 60.
Динамо: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен (Бечирай, 73), Соснин, Сапета, Темников (Катрич, 46), Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Луценко.
Тосно: Юрченко, Сухарев, Буйволов, Шахов, Чернов, Галиулин (Роша, 55), Мирзов, Казаев (Трошечкин, 46), Карницкий, Заболотный, Марков (Мелкадзе, 80).
Предупреждения: Погребняк, 90 – Сухарев, 33; Казаев, 43; Трошечкин, 55; Заболотный, 59, Карницкий, 90.