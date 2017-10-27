Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В перерыве матча с «Арсеналом» Гончаренко жестко побеседовал с Васиным

В перерыве матча с «Арсеналом» Гончаренко жестко побеседовал с Васиным

27 октября 2017, 21:11
21

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» провел жесткую беседу с защитником команды Виктором Васиным. Об этом сообщил находящийся на месте событий комментатор «Матч ТВ» Егор Серов.

«Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным», – сказал журналист.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Арсенал Васин Виктор Гончаренко Виктор
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил_Боярский
1509128210
ДА распустить коней надо и набрать новую команду, только где столько денег им взять?))
Ответить
insider_retro
1509128562
Как это журналист не стал вслушиваться?.. Какой-то равнодушный до сплетен и сенсаций журналюга!...))
Ответить
Юрэс
1509128982
А мож Фасин нах послал гончара ????
Ответить
Italian_93
1509130113
Только что и может это ПИ.з.Деть, когда тренировать и думать начнет, бестолковый и беспонтовый тренеришко, даже на статус физрука не дотягивает
Ответить
--Сергей--
1509130391
Гончаренко весь на нервах: после прошлой игры на журналистов срывался, сейчас Васин. Вите надо выйти.
Ответить
paracetamol
1509130789
Кто такой Ганчаренка против Васина. Ганчаренку выгонят, а Васин останется. Других-то нет!
Ответить
Eddyson
1509131812
Ну вот, накрутил парня, заставил нервничать и результат на табло.
Ответить
Полная Канистра
1509134401
все отдохнули а Васину вот не дал отдохнуть в защите стоял от нападков тренера
Ответить
Sergei26
1509135057
Молодец давно пора
Ответить
Тотальный Зенитчик
1509169173
Мы тоже влетели Арсеналу. Но обули спарту и обнулили коней. Канониры сильнее всех?
Ответить
Главные новости
⚡️ Батраков переходит в «Галатасарай»
17:40
Семак 72 раза нарушил ПДД в 2026 году: известна сумма штрафов
17:31
1
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
2
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
9
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+