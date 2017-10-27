В перерыве матча с «Арсеналом» Гончаренко жестко побеседовал с Васиным

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» провел жесткую беседу с защитником команды Виктором Васиным. Об этом сообщил находящийся на месте событий комментатор «Матч ТВ» Егор Серов.

«Была довольна жесткая беседа между Гончаренко и Васиным. К защитнику у главного тренера ЦСКА, по всей видимости, накопилось наибольшее количество претензий. Не стал вслушиваться, на предмет чего был разговор. Но он был довольно долгим и откровенным», – сказал журналист.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.