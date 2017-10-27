Маслов: «У страны очень трепетное отношение к Акинфееву»

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов не считает, что голкипер «Спартака» Александр Селихов способен на данный момент вытеснить из основного состава сборной России Игоря Акинфеева.

– Селихов способен стать первым номером сборной, вытеснив Акинфеева?

– У страны очень трепетное отношение к Игорю – его любят и ценят. Он профессионал и не занимает чужое место.

– Вы же продвинутый пользователь соцсетей и видите, что творится, когда Игорь пропускает очередной гол в Лиге чемпионов.

– Особенности страны. Посмотрите, что творилось после победы «Спартака» над «Севильей»! Мы как будто выиграли чемпионат мира. Не скажу, что это рядовое событие, никого не обижаю. Но что 5:1, что 1:0 – разницы нет. Относиться к любой победе в Лиге чемпионов надо нормально. Представьте, сейчас будет отрицательный результат в Севилье, потом в Ливерпуле и ничья с «Марибором» – и все, не вышли из группы. Чем мы будем гордиться – тем, что раз в несколько лет обыграли «Севилью»? Как гордимся и победой над «Арсеналом» много лет назад. Не надо переоценивать один результат.