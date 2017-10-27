Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маслов: «У страны очень трепетное отношение к Акинфееву»

27 октября 2017, 10:18
27

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов не считает, что голкипер «Спартака» Александр Селихов способен на данный момент вытеснить из основного состава сборной России Игоря Акинфеева.

– Селихов способен стать первым номером сборной, вытеснив Акинфеева?

– У страны очень трепетное отношение к Игорю – его любят и ценят. Он профессионал и не занимает чужое место.

– Вы же продвинутый пользователь соцсетей и видите, что творится, когда Игорь пропускает очередной гол в Лиге чемпионов.

– Особенности страны. Посмотрите, что творилось после победы «Спартака» над «Севильей»! Мы как будто выиграли чемпионат мира. Не скажу, что это рядовое событие, никого не обижаю. Но что 5:1, что 1:0 – разницы нет. Относиться к любой победе в Лиге чемпионов надо нормально. Представьте, сейчас будет отрицательный результат в Севилье, потом в Ливерпуле и ничья с «Марибором» – и все, не вышли из группы. Чем мы будем гордиться – тем, что раз в несколько лет обыграли «Севилью»? Как гордимся и победой над «Арсеналом» много лет назад. Не надо переоценивать один результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Россия Акинфеев Игорь Селихов Александр
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RotBerg
1509089424
У мяса странный подход к титулам, полу финал ЛЧ ,не помню в каком году ,за титул считают) победу над Севильей- исторической) представляю как бы их порвало выиграй тот же трофей КУЕФА как мы и кони и выиграй супер кубок Европы, как Зенит у МЮ)) вот это истории!!!! А все эти 5:0 не более чем статистика. Мясу ли об этом не знать;))))
Ответить
TUMS
1509090017
Селихов еще не дорос до Акинфеева чтобы вытеснить его из сборной.
Ответить
115
1509094576
Акинфеев уже давно не тот что был,кпд в половину упал.отбивает еще норм,но то что выбивает на 90% уходит соперникам и он все равно продолжает выбивать в небо,это бесит
Ответить
Ivan7107
1509097629
Всё схавают , особенность нашей страны. Есть вратари лучше Акинфеева, есть!
Ответить
серега кашин
1509098126
лунев уже давно на две головы лучше акинфеева
Ответить
Полная Канистра
1509099702
всё это вошло в дурную привычку что он не заменимый
Ответить
APchelov
1509102141
Вообще-то, не надо за всю страну произносить такие глупости. Акинфеева ценят болельщики ЦСКА, не более того. Когда Акинфеев в воротах сборной, то никакой уверенности за команду нет
Ответить
каа
1509102364
Это очень здорово, что в России много хороших вратарей....но Игорь это другой уровень...Яшин - Дасаев - Акинфеев.....таких у нас больше на сегодня нет..
Ответить
Диктор
1509102902
Давно пора заменить дырявого.
Ответить
spartach n1
1509108074
Дырку из сборной сцаными тряпками !
Ответить
Главные новости
«Родина» согласовала переход российского форварда, игравшего в Европе
17:17
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Все новости
Все новости
«Не самый лучший»: экс-директор «Спартака» недоволен футболистом команды
17:03
Агент прояснил будущее переставшего забивать Тюкавина
16:59
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
13
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
3
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
14
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
10
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
11
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
6
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
1
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
4
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
12
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+