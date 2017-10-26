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  • Кокорин — об одноклубниках из Аргентины: «Они, видимо, в школу не ходили»

Кокорин — об одноклубниках из Аргентины: «Они, видимо, в школу не ходили»

26 октября 2017, 21:37
19

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об аргентинских игроках в команде и общении с ними.

«С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают. Видимо, в школу не ходили. Иногда хочется что-то спросить, но они не понимают, и это проблема. На поле меньше проблем, но в быту не пообщаться.

На русском они вообще ничего не понимают. Выучить мне испанский? Я бы с радостью, но, полагаю, мне он не пригодится. Если бы я переехал в другую страну, то тогда с радостью», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

В «Зените» выступают пять игроков из Аргентины: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Паредес Леандро Краневиттер Матиас Маммана Эмануэль Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано
Комментарии (19)
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x-x-x-x-x
1509043694
стало быть Кокорин знает английский
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deinego77@yandex.ru
1509043993
Да нахрен они тебе нужны! Главное чтобы на поле пас вовремя и в нужное время отдали! Отыграли и досвидос! Им общение до одного места ребята приехали заработать у них своя стайка в клубе.Главное для них слово тренера!
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DOCTOR PENALTY
1509048021
Английского не знают, шампунь ящиками не жрут, на уме один только футбол.. Скучно конечно с такими.
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mutabor0992
1509048100
Можно подумать Кокошка в школу ходил...Или может только и ходил...до школьного двора.
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Asbjorn
1509048290
Смешно такие вещи слушать от кокорина
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Garrincha58
1509049350
вот поэтому и нет команды
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Александ1982
1509051029
на фиг ему испанский , он в Европе на фиг не нужен
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ИванЯ
1509083348
Они, про него так же думают, испанский не знает, наверно в школу не ходил, а Сашин английский даже в англии не все поймут))))
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OfaZavr
1509087422
Сам то Коко видно часто в школу ходил раз даже не знает кто Муму написал.
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Полная Канистра
1509114448
главное копейку считать умеют а остальное это 2й план
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