Кокорин — об одноклубниках из Аргентины: «Они, видимо, в школу не ходили»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об аргентинских игроках в команде и общении с ними.

«С аргентинцами тяжело в плане общения. Не знаю, почему, но они даже английского не знают. Видимо, в школу не ходили. Иногда хочется что-то спросить, но они не понимают, и это проблема. На поле меньше проблем, но в быту не пообщаться.

На русском они вообще ничего не понимают. Выучить мне испанский? Я бы с радостью, но, полагаю, мне он не пригодится. Если бы я переехал в другую страну, то тогда с радостью», — сказал Кокорин в эфире радио «Зенит».

В «Зените» выступают пять игроков из Аргентины: Эмануэль Маммана, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси.