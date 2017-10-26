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  • Паршивлюк считает, что «Ростов» несправедливо вылетел из Кубка России

Паршивлюк считает, что «Ростов» несправедливо вылетел из Кубка России

26 октября 2017, 15:28
11

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк остался недоволен итоговым результатом поединка 1/8 финала Кубка России против «Амкара».

Напомним, что донская команда потерпела в этой встрече поражение в серии послематчевых пенальти и вылетела из турнира.

«Как может быть результат закономерным, если у «Амкара» был один удар в створ и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время.

С чем связана череда неудач? Если бы мы знали ответ, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем», – приводит слова Паршивлюка DonNews.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Амкар-Пермь Ростов Паршивлюк Сергей
Комментарии (11)
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сапёр75
1509022492
Всё что не делается,всё к лучшему )
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zico2205
1509023937
Гацкан сыграл наверное худшую свою игру в карьере....
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Serjoga
1509030652
Нужно было забивать! Но Кучук не может наладить осмысленную игру! У него всегда один ответ: повезло-не повезло! Вот вчера и случилось: "не повезло"!
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_Marqella_
1509032356
Чего ныть то, всё справедливо...
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Бардюр
1509033677
Теперь можно сколько угодно рассуждать. Забивать надо, а не рассуждать.
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Правдоруб100
1509036368
Обалдеть!!! Короче, голы на фиг, будем по ударам в створ определять победителя!!!
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Виктор12
1509039763
«Ростов» справедливо вылетел из Кубка России, а все остальные разговоры в пользу бедных! На что Ростов наиграл, то и ПОЛУЧИЛ! Вместо того, чтобы на тренировках отрабатывать пробитие пенальти, игроки и Кучкук валяли лотерейного дурачка! А теперь, вспомнили о справедливости! А где паршивлюк и Кучук были до кубковой игры??? Чем они занимались??? После поражения Паршивлюк принялся искать справедливости, а Кучук вспомнил про лотерею!!! Кучук: - "Пенальти это лотерея" Пенальти - это НЕ ЛОТЕРЕЯ и никогда ЛОТЕРЕЕЙ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ! Один ИДИОТ сморозил, НЕ ПОДУМАВШИ, а некоторые, как ПОПУГАИ, повторяют. А своих мозгов НЕ ХВАТАЕТ, чтобы понять, что ПЕНАЛЬТИ это один из элементов футбола, а не лотереи!!! Футбола! А кто лучше готовился и тренировался в ПРОБИТИИ пеналей, тот и ВЫИГРАЛ по пенальти, а не по лотерее!!! Кучуку надо было лучше тренировать пенальти и тогда Ростов смог бы пройти дальше! Амкар вышел дальше бороться за Кубок России по футболу, потому что он играл НЕ В ЛОТЕРЕЮ, как Кучук, а в футбол и тренировал пенальти. Хоть и со СКРИПОМ, и с грехом пополам, но последний 10-й ПЕНАЛЬТИ амкаровцы пробили ТОЧНО, а ростовские ПРОМАХНУЛИСЬ! Кто первым промахнулся, тот ПРОЛЕТАЕТ мимо Кубка! Поздравляем Амкар с победой, а Кучук и Ростов не горюйте. Лучше тренируйте ПЕНАЛЬТИ и не играйте в лоторею!!! Она до футбольного добра вас не доведёт, как в этом матче! И будет вам уроком, как в НАЗИДАНИЕ на тренировках отрабатывать ПЕНАЛЬТИ, а не валять лотерейного ДУРАКА на поле! Запомните!!! Пенальти - это НЕ ЛОТЕРЕЯ и никогда ЛОТЕРЕЕЙ НЕ ЯВЛЯЛИСЬ!
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FanatSerj
1509042782
справедливо, аль не справедливо, это уже пятый вопрос на повестке дня, в кубковых матчах самое главное кто выйграл, остальных забудут.
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Таганский
1509052345
Не надо мусолить эту тему - проехали.. Лучше сосредоточьте все силы на чемпионат!!
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a-rakhmatov
1509162614
После пожара хрен насос....надо выпрямлять ситуация и играть в чемпионате...
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