Паршивлюк считает, что «Ростов» несправедливо вылетел из Кубка России

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк остался недоволен итоговым результатом поединка 1/8 финала Кубка России против «Амкара».

Напомним, что донская команда потерпела в этой встрече поражение в серии послематчевых пенальти и вылетела из турнира.

«Как может быть результат закономерным, если у «Амкара» был один удар в створ и они забили с помощью рикошета? К сожалению, у нас не получилось решить исход встречи в основное время.

С чем связана череда неудач? Если бы мы знали ответ, то исправили бы ситуацию. Усердно работаем над решением проблем», – приводит слова Паршивлюка DonNews.