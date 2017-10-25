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    Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»

    Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА«Зенит» (0:0).

    «На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти. Примерно за такой же момент Турбин не назначил пенальти, и ему снизили оценку. Но я сам неоднократно судил матчи «Зенита» с ЦСКА, знаю этот градус. Поэтому полностью поддерживаю решение арбитра в этой встрече.

    Это игра с особым статусом, и здесь нужно судить не только по правилам, но и по понятиям. В этой игре пенальти не смотрелся. Игра могла бы закончиться на 50-й минуте, поскольку некому было бы играть. Но судья выбрал правильную тактику, чтобы ребята продолжали играть в футбол.

    На 75-й минуте мяч попал в руку Березуцкому. Рука была высоко, но мяч отлетает от ноги. По мне, это также не пенальти, а продолжение игры.

    Вилков может занести себе такую игру в актив, и это один из лучших матчей в его карьере. Он был просто лучшим на поле. Миша избрал правильную тактику, и меня не удивило, что он провел игру на столь высоком уровне», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 01:48
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 25 октября 2017, 22:11

      "Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям". Т.е. если из газпрома занесли конверт толще, то Зенит должен выиграть?

      1
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 25 октября 2017, 19:24

      Чему удивляться?!!! Москва ограбила всю Россию, теперь московский футбол будет отмазывать первенство у регионов любой ценой, цель оправдывает средства. И главный спец в футболе (путин), болеющий за Спартак, дает наказы как нам в футболе жить дальше. Все, что было в этой игре повторилось в матче Рубин - Динамо. В чью пользу догадываетесь?!

      -1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > edw7777 25 октября 2017, 20:01

      ну и каша у тебя в голове. заговор москалей против регионов, путин болеет за спартак. отборная ересь)))

      0
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      Рейтинг: +467

      gennadiy 25 октября 2017, 19:18

      Зениту нечего на судей жаповаться,вспомните питерские господа прошлый сезон

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:47

      Егоров раскрыл тайну Полушинеля - то, что давно все знают.

      1
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      Рейтинг: +1102

      edw7777 > prezent2017 25 октября 2017, 19:17

      ПолИшинель Грамотей))))))))

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 октября 2017, 16:01

      Кришито: Фернандес мне в ногу въехал, он должен получить желтую карточку
      Судья: не по понятиям играешь Доминико, стучать на своего коллегу тебе должно быть западло, желтую тебе карточку за неспортивное поведение (стукачество)

      2
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      Рейтинг: +67594

      portero 25 октября 2017, 12:24

      вот оно что цска у нас судят по понятиям!!!!!
      наконец то го.но судьи открыли тайну

      15
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      Рейтинг: +11358

      alp 25 октября 2017, 12:17

      правила либо есть, либо их нет.

      4
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      Рейтинг: +67594

      portero > alp 25 октября 2017, 12:31

      он же говорит судить можно только определенные команды по правилам, цску по понятиям... это же не первая игра... драка с сатурном офигефших цска нет удалений, и так каждый год

      23
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 25 октября 2017, 11:25

      если б*

      0
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 25 октября 2017, 11:25

      а если ЦСКА играл со Спартаком. то получил бы 2 пенальти

      2
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      ...
      Рейтинг: +67594

      portero > Zenitovec1990 25 октября 2017, 12:33

      там много уважаемых болельщиков К/Б думаешь по понятиям не проскочит в пользу цски

      8
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      Рейтинг: +234

      Zenitovec1990 > portero 25 октября 2017, 15:18

      да не было там пенальти, если б поставил был бы скандал

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Zenitovec1990 25 октября 2017, 16:48

      А так все тихарем, потому что Зенит действия судей не обсуждает.

      2
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 25 октября 2017, 11:22

      Действительно, зачем нам правила и видеоповторы не нужны, всю игру испортят.

      4
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      Рейтинг: +67594

      portero > huntelaar25 25 октября 2017, 12:26

      действительно зачем?? когда есть понятия гинеровского судейства

      25
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      Рейтинг: +214

      huntelaar25 > portero 25 октября 2017, 13:11

      ))) Сталина на них нет)

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