Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА – «Зенит» (0:0).

«На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти. Примерно за такой же момент Турбин не назначил пенальти, и ему снизили оценку. Но я сам неоднократно судил матчи «Зенита» с ЦСКА, знаю этот градус. Поэтому полностью поддерживаю решение арбитра в этой встрече.

Это игра с особым статусом, и здесь нужно судить не только по правилам, но и по понятиям. В этой игре пенальти не смотрелся. Игра могла бы закончиться на 50-й минуте, поскольку некому было бы играть. Но судья выбрал правильную тактику, чтобы ребята продолжали играть в футбол.

На 75-й минуте мяч попал в руку Березуцкому. Рука была высоко, но мяч отлетает от ноги. По мне, это также не пенальти, а продолжение игры.

Вилков может занести себе такую игру в актив, и это один из лучших матчей в его карьере. Он был просто лучшим на поле. Миша избрал правильную тактику, и меня не удивило, что он провел игру на столь высоком уровне», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».