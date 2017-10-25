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  • Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»

Егоров — о спорных моментах матча ЦСКА – «Зенит»: «Здесь надо судить не только по правилам, но и по понятиям»

25 октября 2017, 01:48
41

Заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал спорные моменты матча 14-го тура чемпионата России ЦСКА«Зенит» (0:0).

«На 51-й минуте возникла та ситуация, когда движение рукой Фернандеса по всем клипам УЕФА должно трактоваться как пенальти. Примерно за такой же момент Турбин не назначил пенальти, и ему снизили оценку. Но я сам неоднократно судил матчи «Зенита» с ЦСКА, знаю этот градус. Поэтому полностью поддерживаю решение арбитра в этой встрече.

Это игра с особым статусом, и здесь нужно судить не только по правилам, но и по понятиям. В этой игре пенальти не смотрелся. Игра могла бы закончиться на 50-й минуте, поскольку некому было бы играть. Но судья выбрал правильную тактику, чтобы ребята продолжали играть в футбол.

На 75-й минуте мяч попал в руку Березуцкому. Рука была высоко, но мяч отлетает от ноги. По мне, это также не пенальти, а продолжение игры.

Вилков может занести себе такую игру в актив, и это один из лучших матчей в его карьере. Он был просто лучшим на поле. Миша избрал правильную тактику, и меня не удивило, что он провел игру на столь высоком уровне», — сказал Егоров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит
Комментарии (41)
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multi1984
1508886684
По понятиям теперь все матчи пусть судят)) зачем правила?-правильно)))
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directorpg
1508890831
Стадионы обнести колючей проволокой, футболистов одеть в робу до окончания срока, по УДО не отпускать
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BuenosArgentina
1508894488
мы вашу феню тюремную не сечём, это извините как ?
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private51
1508910478
Какие ещё понятия??? Есть правила и рекомендации УЕФА мяч изменил направление ? Да ! Тогда это пенальти! В прошлом сезоне во втором круге также в игре Зенита с ЦСКА и Спартаком также не поставили пенальти...тоже по понятиям...
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ilichkadr
1508910532
Да, уж департамент судейства и инспектирования РФС докатился уже понятий...........Осталось стрелки на пустыре забить для окончательного разрешения спора по существу.
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prezent2017
1508913472
ЦСКА нужно судить по правилам, а Зенит - по понятиям, - вот суть высказывания Егорова. Так же он не поставил 100% пенальти в ворота Спартака весной, когда Камбаров лежа играл рукой в своей штрафной. Если выиграет Зенит за счет пенальти, то это снизит градус встречи - говорит он. И такие люди в руководстве судейским комитетом РФС! Честной борьбы с ними не будет, товарищи!
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eriquexruots
1508916693
Судья: "Что вы скажете в своё оправдание?" Заключённый: "Да я этого фраерка завалил по понятиям, он кидануть меня хотел и мою бабу увести" Судья: "Полностью оправдан! Красава, братан"
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huntelaar25
1508919736
Действительно, зачем нам правила и видеоповторы не нужны, всю игру испортят.
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alp
1508923079
правила либо есть, либо их нет.
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portero
1508923495
вот оно что цска у нас судят по понятиям!!!!! наконец то го.но судьи открыли тайну
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