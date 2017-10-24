Ещенко пропустил тренировку накануне матча Кубка России со «Спартаком-Нальчик»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустил тренировку команды накануне поединка 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик».

Напомним, 33-летний футболист был заменен по ходу матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). Главный тренер москвичей Массимо Каррера позже заявил, что Ещенко покинул поле из-за усталости, а не по причине травмы.

Встреча «Спартак» – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.