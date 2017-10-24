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    Ещенко пропустил тренировку накануне матча Кубка России со «Спартаком-Нальчик»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко пропустил тренировку команды накануне поединка 1/8 финала Кубка России против «Спартака-Нальчик».

    Напомним, 33-летний футболист был заменен по ходу матча 14-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:0). Главный тренер москвичей Массимо Каррера позже заявил, что Ещенко покинул поле из-за усталости, а не по причине травмы.

    Встреча «Спартак» – «Спартак-Нальчик» состоится в среду, 25 октября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 18:33

      Массимо вроде говорил что нет у него травмы, надеюсь ничего серьезного.

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > OfaZavr 25 октября 2017, 00:28

      Отдохнуть дали...он наелся.

      1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 18:20

      Андрюха, выздоравливай.

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