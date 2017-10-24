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  • Ригони: «Выбрал «Зенит», так как мне сказали, что это отличная команда, с которой я могу выигрывать трофеи»

Ригони: «Выбрал «Зенит», так как мне сказали, что это отличная команда, с которой я могу выигрывать трофеи»

24 октября 2017, 16:45
19

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что его удивило по приезду в Россию, и о том, почему он принял предложение петербургского клуба.

«Больше всего в России удивил климат. Особенно в Питере. Здесь может светить солнце, а через час уже идти дождь. Да и сам город очень красивый. По возможности стараюсь выходить на прогулки и узнавать новые места. Правда, пока для этого очень мало времени. Дом, тренировки, дом, тренировки, сами понимаете.

Как я решился на переезд в Россию? А я же вообще в Европе не был до этого момента. Помимо «Зенита» у меня были предложения из Италии и Голландии. Но в случае с «Зенитом» все сложилось очень хорошо. Мне рассказывали, что Петербург – отличный город, а «Зенит» – отличная команда, с которой я могу завоевывать трофеи. Плюс ко всему не последнюю роль сыграл разговор с Роберто Манчини. Он очень хотел, чтобы я играл в его команде. Такое доверие подкупает. Поэтому я выбрал «Зенит», – сказал Ригони.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года, заключив контракт сроком на четыре года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (19)
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Ara Raisovich
1508853377
Дзюба тоже так думал...
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insider_retro
1508855946
Грамотный подход руководства Зенита - сначала взяли топ-тренера, а под него уже и игроки охотнее пошли!.. Можно долго спорить, но этот факт подтверждается тем, что в некоторые другие команды игроки не пошли даже за сопоставимые деньги!...
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Аскорбин
1508856619
И ты не прогадал парень с командой
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Чикомас
1508858651
Ну да...все так и было.. Отличный город, в котором 364 дня в году дожди. .Отличная команда, которая, почти на равных играет с легендарной Бен Егудой...И никакого газпромовского бабла..Бабло, его вообще не интересует. Такой вот человек..
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508858783
Ага кубок уже выиграл))
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Garrincha58
1508859835
Ригони тебя обманули
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Zubo
1508860364
Налетели сразу , воронье. Эмилиано, начнем с Лиги Европы, давай, мы поддержим!
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Сармат Ростов
1508864414
Парень, на счёт трофеев тебя обманули!!! Спроси у Дзюбы - он тоже так думал)))
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Вомбат
1508868458
Дзюбу вовсе не обманули. Говорили ведь ему о трофеях, а не конкретно о золоте чемпионата. Он и получил с командой аж 3 трофея - два суперкубка и кубок России. А Ригони почти наверняка получит золото (равно как и Дзюба). И уже в этом сезоне.
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ivanthebest
1508876722
Тебя жёстко на..бали))
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