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    Ригони: «Выбрал «Зенит», так как мне сказали, что это отличная команда, с которой я могу выигрывать трофеи»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что его удивило по приезду в Россию, и о том, почему он принял предложение петербургского клуба.

    «Больше всего в России удивил климат. Особенно в Питере. Здесь может светить солнце, а через час уже идти дождь. Да и сам город очень красивый. По возможности стараюсь выходить на прогулки и узнавать новые места. Правда, пока для этого очень мало времени. Дом, тренировки, дом, тренировки, сами понимаете.

    Как я решился на переезд в Россию? А я же вообще в Европе не был до этого момента. Помимо «Зенита» у меня были предложения из Италии и Голландии. Но в случае с «Зенитом» все сложилось очень хорошо. Мне рассказывали, что Петербург – отличный город, а «Зенит» – отличная команда, с которой я могу завоевывать трофеи. Плюс ко всему не последнюю роль сыграл разговор с Роберто Манчини. Он очень хотел, чтобы я играл в его команде. Такое доверие подкупает. Поэтому я выбрал «Зенит», – сказал Ригони.

    Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года, заключив контракт сроком на четыре года.

    Источник: Sport24

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    24.10.2017 16:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 октября 2017, 23:25

      Тебя жёстко на..бали))

      0
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      Рейтинг: +12445

      Вомбат 24 октября 2017, 21:07

      Дзюбу вовсе не обманули. Говорили ведь ему о трофеях, а не конкретно о золоте чемпионата. Он и получил с командой аж 3 трофея - два суперкубка и кубок России. А Ригони почти наверняка получит золото (равно как и Дзюба). И уже в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 24 октября 2017, 20:00

      Парень, на счёт трофеев тебя обманули!!!
      Спроси у Дзюбы - он тоже так думал)))

      2
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 24 октября 2017, 18:52

      Налетели сразу , воронье. Эмилиано, начнем с Лиги Европы, давай, мы поддержим!

      3
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 24 октября 2017, 18:43

      Ригони тебя обманули

      2
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 24 октября 2017, 18:26

      Ага кубок уже выиграл))

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 24 октября 2017, 18:24

      Ну да...все так и было.. Отличный город, в котором 364 дня в году дожди. .Отличная команда, которая, почти на равных играет с легендарной Бен Егудой...И никакого газпромовского бабла..Бабло, его вообще не интересует. Такой вот человек..

      -2
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > Чикомас 24 октября 2017, 18:30

      А в какой команде без бабла, да в солнечную погоду??!! Где такие аскеты-энтузиасты??

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > insider_retro 24 октября 2017, 18:32

      ТАКОГО бабла, больше никто из наших команд не предложит. Да и с дождями у вас конкурентов нет..

      -1
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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > Чикомас 24 октября 2017, 18:38

      Я не "у вас"... Я ко всем ровно... Мы же здесь больше о футболе и около него общаемся... А деньги на потом, в догонку...
      А когда был на Сахалине, так там солнечных дней больше, чем в Сочи... Всё познаётся в сравнении...))

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > insider_retro 24 октября 2017, 18:40

      Да нет. Деньги не на "потом". Потому, что если бы ему предложили столько же в Европе, он бы Зенит не полюбил всей душой, да и Питер тоже. Играл бы там.

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > Чикомас 24 октября 2017, 18:46

      Я не об этом... Здесь на ресурсе, вроде как про футбол должно быть, но редакция старается замутить спорные обсуждения на фоне питерских денег, неймаровский миллионов и т.п....
      А насчёт любит-не любит, за деньги или за большие деньги - это зависит от компетентности специалиста, его жадности и способности воротил потянут тренерские притязания!...)) Как впрочем и с игроками...))

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > insider_retro 24 октября 2017, 18:57

      А говоря про футбол, нельзя забывать про деньги. Люди, особенно в наше время играют не за идею. Век футболиста короток..Вон у Гинера закончились деньги, и ни одной покупки. Играют те, кто должен был играть в дубле и те, кто давно должен был забивать "козла" с другими пенсионерами. И никто не думает о том, что надо наигрывать молодежь, думать о перспективе, о сборной и т.д. Интересен только результат. А это-деньги. Все остальное -демагогия.

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > Чикомас 24 октября 2017, 19:05

      Никто про деньги не забывает, не дадут забыть..)) Ну, а для завершения и компромисса, скажу, что возможности клубов чаще определяются наличием структур, способных финансировать... Это уже не клубы выбирают, а их спонсируют... Ну сложилось так, что последние годы у питерских денег побольше оказалось, что ж, теперь мяч с центра поля сразу в свои ворота катить?!!..)))

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro > Чикомас 25 октября 2017, 09:38

      Что, аргументы кончились, сорвался в минусовое пике?? Слабак...))

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > insider_retro 25 октября 2017, 09:51

      Да нет.. просто работа закончилась. домой пошел. Да и говорить не о чем. Все и так все понимают. Есть Газпром-есть Зенит. Нет Газпрома-нет зенита.

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 октября 2017, 17:50

      И ты не прогадал парень с командой

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      Рейтинг: +70680

      insider_retro 24 октября 2017, 17:39

      Грамотный подход руководства Зенита - сначала взяли топ-тренера, а под него уже и игроки охотнее пошли!.. Можно долго спорить, но этот факт подтверждается тем, что в некоторые другие команды игроки не пошли даже за сопоставимые деньги!...

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      Рейтинг: +543

      Ara Raisovich 24 октября 2017, 16:56

      Дзюба тоже так думал...

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