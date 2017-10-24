Ригони: «Выбрал «Зенит», так как мне сказали, что это отличная команда, с которой я могу выигрывать трофеи»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что его удивило по приезду в Россию, и о том, почему он принял предложение петербургского клуба.

«Больше всего в России удивил климат. Особенно в Питере. Здесь может светить солнце, а через час уже идти дождь. Да и сам город очень красивый. По возможности стараюсь выходить на прогулки и узнавать новые места. Правда, пока для этого очень мало времени. Дом, тренировки, дом, тренировки, сами понимаете.

Как я решился на переезд в Россию? А я же вообще в Европе не был до этого момента. Помимо «Зенита» у меня были предложения из Италии и Голландии. Но в случае с «Зенитом» все сложилось очень хорошо. Мне рассказывали, что Петербург – отличный город, а «Зенит» – отличная команда, с которой я могу завоевывать трофеи. Плюс ко всему не последнюю роль сыграл разговор с Роберто Манчини. Он очень хотел, чтобы я играл в его команде. Такое доверие подкупает. Поэтому я выбрал «Зенит», – сказал Ригони.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года, заключив контракт сроком на четыре года.