Ригони: «Плохие поля в РФПЛ? Это вы в Аргентине не были»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что ему все нравится в РФПЛ. Также аргентинец заявил, что футбольные поля в России находятся на приличном уровне.

– Были ли вещи, которые вас неприятно удивили в российском футболе?

– Пока нет. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу.

– А как же поля на некоторых стадионах? Или игра на синтетике?

– Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане. В общем, ничего нового. Например, в матче с «Анжи» поле и правда было плохое. Но такое случается, ничего страшного в этом нет. А на синетике пока играть не доводилось. Тренировки на искусственном покрытии проходили, но игры не было. Так что сложно сказать, как все сложится.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.