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    Ригони: «Плохие поля в РФПЛ? Это вы в Аргентине не были»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что ему все нравится в РФПЛ. Также аргентинец заявил, что футбольные поля в России находятся на приличном уровне.

    – Были ли вещи, которые вас неприятно удивили в российском футболе?

    – Пока нет. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу.

    – А как же поля на некоторых стадионах? Или игра на синтетике?

    – Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане. В общем, ничего нового. Например, в матче с «Анжи» поле и правда было плохое. Но такое случается, ничего страшного в этом нет. А на синетике пока играть не доводилось. Тренировки на искусственном покрытии проходили, но игры не было. Так что сложно сказать, как все сложится.

    Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Sport24

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    24.10.2017 15:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 24 октября 2017, 20:09

      Хороший парень. Игру читает и умеет открываться. С ним и Кокориным Дзюбе и Дриусси сидеть на лавке. Да и Полозу, возможно, тоже, если его Манчини в качестве хава не будет использовать.

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 24 октября 2017, 17:49

      Нет это миранчуки вам трёшку отгрузят , я всё таки за наших футболистов.

      0
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      Рейтинг: +4086

      raritet > Muhametshin 24 октября 2017, 23:29

      в футбол не всегда играет патриотизм. Этого маловато для победы, нужны еще и другие, чисто физические и интеллектуальные задатки.Впрочем , ничего против Миранчуков не имею,если что-то у них получиться на фоне Зенита , честь им и хвала.

      2
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      Рейтинг: +12134

      BRO_football 24 октября 2017, 16:31

      Неужели и в Аргентине перед матчем может выпасть снег, который превратит поле в кашу? Или в Аргентине тоже приходится играть на затопленных стадионах как в Хабаровске? Или в Аргентине тоже есть кривые поля с кочками, что когда пинаешь мяч, он скачет?

      0
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 октября 2017, 16:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      придурок сравнил климат в россии и аргентине и поля соответственно

      -7
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      Рейтинг: +313

      MrSmit > серега кашин 24 октября 2017, 16:31

      Клоун, ты понял хоть что он имел в ввиду то, что в Аргентине футбольные поля встречаются куда хуже чем в России...

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