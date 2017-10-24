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Ригони: «Плохие поля в РФПЛ? Это вы в Аргентине не были»

24 октября 2017, 15:12
7

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметил, что ему все нравится в РФПЛ. Также аргентинец заявил, что футбольные поля в России находятся на приличном уровне.

– Были ли вещи, которые вас неприятно удивили в российском футболе?

– Пока нет. Вообще я довольно быстро адаптировался к вашему футболу. И пока все нравится. Негатива не вижу.

– А как же поля на некоторых стадионах? Или игра на синтетике?

– Это вы в Аргентине не были! Я к плохим полям привык на родине. И не могу сказать, что в России все плохо в этом плане. В общем, ничего нового. Например, в матче с «Анжи» поле и правда было плохое. Но такое случается, ничего страшного в этом нет. А на синетике пока играть не доводилось. Тренировки на искусственном покрытии проходили, но игры не было. Так что сложно сказать, как все сложится.

Ригони перешел в «Зенит» из «Индепендьенте» в августе этого года. В текущем сезоне он провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Ригони Эмилиано
Комментарии (7)
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серега кашин
1508850411
придурок сравнил климат в россии и аргентине и поля соответственно
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BRO_football
1508851876
Неужели и в Аргентине перед матчем может выпасть снег, который превратит поле в кашу? Или в Аргентине тоже приходится играть на затопленных стадионах как в Хабаровске? Или в Аргентине тоже есть кривые поля с кочками, что когда пинаешь мяч, он скачет?
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Muhametshin
1508856590
Нет это миранчуки вам трёшку отгрузят , я всё таки за наших футболистов.
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cska-62
1508864975
Хороший парень. Игру читает и умеет открываться. С ним и Кокориным Дзюбе и Дриусси сидеть на лавке. Да и Полозу, возможно, тоже, если его Манчини в качестве хава не будет использовать.
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