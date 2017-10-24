Белотти готов вернуться на поле

Нападающий «Торино» Андреа Белотти, который недавно получил травму, близок к возвращению в строй. Напомним, что он повредил колено 1 октября в матче с «Вероной» (1:2). По прогнозам специалистов, восстановление должно было занять не менее четырех недель.

«В субботу Белотти прошел медобследование, которое показало, что все хорошо. Это значит, что он скоро будет готов вернуться в строй с точки зрения физической готовности.

Могу сказать, что Белотти – настоящий бык, поэтому я надеюсь, что в ближайшее время у нас появятся позитивные сдвиги», – заявил президент «Торино» Урбано Кайро.

В текущем сезоне футболист сыграл в семи матчах Серии А, забив в них три гола.