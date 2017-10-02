Лучший бомбардир Серии А из-за травмы пропустит около четырех недель

Нападающий «Торино» Андреа Белотти получил травму колена в матче 7-го тура с «Вероной» (2:2).

У Белотти диагностировано повреждение коллатеральной связки и медальной капсулы правого колена. Восстановление займет около четырех недель.

На счету игрока три мяча и одна голевая передача в семи матчах Серии А. Итальянец делит звание лучшего бомбардира команды вместе с Адемом Льяичем, который забил три мяча и отдал три голевые передачи в этом сезоне.