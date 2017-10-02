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    Лучший бомбардир Серии А из-за травмы пропустит около четырех недель

    Нападающий «Торино» Андреа Белотти получил травму колена в матче 7-го тура с «Вероной» (2:2).

    У Белотти диагностировано повреждение коллатеральной связки и медальной капсулы правого колена. Восстановление займет около четырех недель.

    На счету игрока три мяча и одна голевая передача в семи матчах Серии А. Итальянец делит звание лучшего бомбардира команды вместе с Адемом Льяичем, который забил три мяча и отдал три голевые передачи в этом сезоне.

    Источник: ФК «Торино»

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    02.10.2017 23:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +95

      rasim05 3 октября 2017, 21:21

      1 Дибала Ювентус 10
      2 Иммобиле Лацио 9
      3 Джеко Рома 7
      4 Мертенс Наполи 7
      5 Икарди Интер 6

      Каким образом, Андреа Белотти стал лучшим бомбардиром Серии А?

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