Кержаков заявил, что отсутствие лимита в РФПЛ – не помеха талантливым россиянам

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что отсутствие лимита на легионеров не помешает заиграть талантливым российским футболистам.

Напомним, в настоящее время в РФПЛ действует ограничение, при котором на поле могут одновременно находиться шесть иностранных игроков и пять отечественных.

«Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит», – сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что после чемпионата мира-2018 лимит на легионеров, вероятнее всего, претерпит изменения.