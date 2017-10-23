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    Кержаков заявил, что отсутствие лимита в РФПЛ – не помеха талантливым россиянам

    Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что отсутствие лимита на легионеров не помешает заиграть талантливым российским футболистам.

    Напомним, в настоящее время в РФПЛ действует ограничение, при котором на поле могут одновременно находиться шесть иностранных игроков и пять отечественных.

    «Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит», – сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».

    Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что после чемпионата мира-2018 лимит на легионеров, вероятнее всего, претерпит изменения.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 13:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 23 октября 2017, 17:31

      Легко говорить про неполадки в семейке,
      Когда сам сидишь на скамейке.
      Не надо бороться, не надо играть,
      Можно и порассуждать.

      0
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      Рейтинг: +292

      логист 23 октября 2017, 15:54

      у зенита и так сосвоими воспитаниками проблема а тут и вовсе русских не будет будет сборная салянка зениту с их финансами проще купить чем своих воспитывать Керж не объективно расуждает

      1
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 23 октября 2017, 15:26

      керж объективно рассуждает

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      Рейтинг: +1501

      777+ 23 октября 2017, 14:19

      Лимит нужно отменять!(это мое мнение) Но, Мутко и другие "ответственные" товарищи должны понимать, что проблема должна решаться комплексно, а именно: -Отменяем лимит, - футбольным клубам станет невыгодно содержать футбольные школы, т.е. необходимо перераспределение бюджетных денег(особенно в регионах) в пользу ДЮСШ! А эта проблема ставит другую - отказ от бюджетного финансирования футбольных клубов! Т.е. переход на профессиональные частные футбольные клубы. Единственное - это нужно дать время (допусти 3-5 лет), чтобы клубы нашли коммерческие структуры, которые их будут содержать.....

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 13:39

      Кержаков не первый поднял палку на эту тему и ещё много копий будет сломано при решении ситуации с лимитом!! Многое спорно и не очевидно!!...))

      3
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч > sv1969 23 октября 2017, 14:37

      Очень хороший вариант, кстати.

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > sv1969 23 октября 2017, 14:42

      Факт! У нас футбол мутный, а его околофутболье, вообще, мутотень! Особенно там, где деньги, серые деньги, контракты и всё вокруг них!... А механизмы апробированные в НБА и НХЛ вполне пригодны, но нашим воротилам они не интересны... К сожалению...))

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