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  • Кержаков заявил, что отсутствие лимита в РФПЛ – не помеха талантливым россиянам

Кержаков заявил, что отсутствие лимита в РФПЛ – не помеха талантливым россиянам

23 октября 2017, 13:19
8

Экс-нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает, что отсутствие лимита на легионеров не помешает заиграть талантливым российским футболистам.

Напомним, в настоящее время в РФПЛ действует ограничение, при котором на поле могут одновременно находиться шесть иностранных игроков и пять отечественных.

«Это извечный вопрос. Если российский футболист талантлив, то он будет играть вне зависимости от лимита. Давайте начнем с себя, а потом уже будем обвинять лимит», – сказал Кержаков в эфире «Нашего радио».

Ранее президент РФС Виталий Мутко заявил, что после чемпионата мира-2018 лимит на легионеров, вероятнее всего, претерпит изменения.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кержаков Александр
Комментарии (8)
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insider_retro
1508755182
Кержаков не первый поднял палку на эту тему и ещё много копий будет сломано при решении ситуации с лимитом!! Многое спорно и не очевидно!!...))
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777+
1508757546
Лимит нужно отменять!(это мое мнение) Но, Мутко и другие "ответственные" товарищи должны понимать, что проблема должна решаться комплексно, а именно: -Отменяем лимит, - футбольным клубам станет невыгодно содержать футбольные школы, т.е. необходимо перераспределение бюджетных денег(особенно в регионах) в пользу ДЮСШ! А эта проблема ставит другую - отказ от бюджетного финансирования футбольных клубов! Т.е. переход на профессиональные частные футбольные клубы. Единственное - это нужно дать время (допусти 3-5 лет), чтобы клубы нашли коммерческие структуры, которые их будут содержать.....
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серега кашин
1508761564
керж объективно рассуждает
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лоист
1508763240
у зенита и так сосвоими воспитаниками проблема а тут и вовсе русских не будет будет сборная салянка зениту с их финансами проще купить чем своих воспитывать Керж не объективно расуждает
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subbotaspartak
1508769067
Легко говорить про неполадки в семейке, Когда сам сидишь на скамейке. Не надо бороться, не надо играть, Можно и порассуждать.
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