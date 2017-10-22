Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Анчелотти может заменить Конте на посту главного тренера «Челси»

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить «Челси». Итальянский специалист является основным претендентом на замену Антонио Конте.

    Ранее сообщалось, что Конте намерен покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

    Напомним, последним местом работы Анчелотти была «Бавария», которую он покинул в сентябре. С 2009 по 2011 год итальянец уже возглавлял «Челси».

    На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2017 21:04
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 23 октября 2017, 01:40

      2022 год . . . Антонио Конте является главным кандидатом на замену Леониду Слуцкому, который напомним 2 года возглавляет Челси. Он за 2 года, сделал аристократов чемпионами Англии, победителями ЛЧ, два кубка лиги, кубок Англии и суперкубок Англии. Говорится, что игроки устали от нагрузок и хотят на Мальдивы . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +173

      Зенит 12 22 октября 2017, 22:45

      Да начал Челси не плохо а продолжил за упокой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Sarco 22 октября 2017, 22:02

      Эх с Анчи у Челси отличные времена были и отличный футбол , но надеюсь у Конте в Челси все хорошо будет )

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11