Анчелотти может заменить Конте на посту главного тренера «Челси»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти может возглавить «Челси». Итальянский специалист является основным претендентом на замену Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что Конте намерен покинуть лондонский клуб по окончании нынешнего сезона.

Напомним, последним местом работы Анчелотти была «Бавария», которую он покинул в сентябре. С 2009 по 2011 год итальянец уже возглавлял «Челси».

На данный момент лондонский клуб занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место.