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    Руководитель медицинского департамента «Спартака» — о Зобнине: «Рома чувствует себя хорошо»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении полузащитника Романа Зобнина.

    «Нельзя сказать, что Зобнин на 100 % тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть у него нет.

    По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования», — сказал Вартапетов.

    Роман Зобнин травмировался в июне в товарищеском матче сборных России и Венгрии. Во время подготовки «Спартака» к игре с «Амкаром» (0:0) полузащитник вернулся в общую группу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2017 14:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 22 октября 2017, 17:40

      Только не усугубить травму! Дать парню восстановиться до конца. Задолбало уже, что буквально каждую игру кто то из игроков травмируется

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7557

      серега кашин 22 октября 2017, 15:13

      не надо его гнать на поле пусть полностью восстановится и наберет форму

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