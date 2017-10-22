Руководитель медицинского департамента «Спартака» — о Зобнине: «Рома чувствует себя хорошо»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал о восстановлении полузащитника Романа Зобнина.

«Нельзя сказать, что Зобнин на 100 % тренируется в основной группе. Рома чувствует себя хорошо как физически, так и психологически. Никакой боязни играть у него нет.

По Ещенко ясность будет только после сегодняшнего обследования», — сказал Вартапетов.

Роман Зобнин травмировался в июне в товарищеском матче сборных России и Венгрии. Во время подготовки «Спартака» к игре с «Амкаром» (0:0) полузащитник вернулся в общую группу.