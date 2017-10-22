Ильин и Бикфалви — в атаке у «Урала», Садаев и Митришев сыграют впереди у «Ахмата»

«Урал» и «Ахмат» определись со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.
«Урал» и «Ахмат» сыграют в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.
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Источник: РПЛ