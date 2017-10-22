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    Ильин и Бикфалви — в атаке у «Урала», Садаев и Митришев сыграют впереди у «Ахмата»

    «Урал» и «Ахмат» определись со стартовыми составами на матч 14-го тура чемпионата России.

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Балажиц, Димитров, Бавин, Евсеев, Кулаков, Бумаль, Ильин, Бикфалви.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Анхель, Бериша, Роши, Швец, Исмаэл, Садаев, Митришев.

    «Урал» и «Ахмат» сыграют в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    22.10.2017 12:56
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