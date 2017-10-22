«Барселона» намерена в январе приобрести у «Манчестер Юнайтед» Эрреру

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера может вернуться к себе на родину в Испанию. Как сообщается, «Барселона» намерена приобрести хавбека в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 30 миллионов евро. Каталонцы видят в Эррере долгосрочную замену Андреса Иньесты. Нынешний контракт игрока истекает в конце нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел семь матчей, в которых результативными действиями не отличился.