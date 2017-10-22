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  • Иванович — о Шатове: «Когда Олег наберет форму, он будет не хуже Кокорина» 

Иванович — о Шатове: «Когда Олег наберет форму, он будет не хуже Кокорина» 

22 октября 2017, 00:36
4

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что полузащитник Олег Шатов будет играть не хуже Александра Кокорина, когда наберет форму. Также игрок рассказал о своих планах на будущее.

«У Олега был период в текущем сезоне, когда он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда вновь начнет получать игровую практику и обретет уверенность, он будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды

«Зенит», как и «Челси», — большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае, чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», — сказал игрок.

Контракт Ивановича с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Он перешел в санкт-петербургский клуб зимой этого года из «Челси».

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав Шатов Олег
Комментарии (4)
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multi1984
1508638990
В Сербии зарплату не потянут ЦЗ и Партизан с остальными клубами даже вместе.
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paracetamol
1508654479
Олег давно не играл и чувствуется слабый контакт с партнерами, отсюда невыразительная игра. Но все впереди. Он, по сути, плеймейкер, причем лучший в России среди россиян. Будет Манчини почаще выпускать, все наладится.
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RedWhiteFans2
1508654965
Технически Шатов смотрится очень хорошо. Ему бы физики как у Эвра и был игрок АПЛ.
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mamba9090909
1508666182
Что то долго он её набирает.
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