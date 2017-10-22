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    Иванович — о Шатове: «Когда Олег наберет форму, он будет не хуже Кокорина» 

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что полузащитник Олег Шатов будет играть не хуже Александра Кокорина, когда наберет форму. Также игрок рассказал о своих планах на будущее.

    «У Олега был период в текущем сезоне, когда он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда вновь начнет получать игровую практику и обретет уверенность, он будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды

    «Зенит», как и «Челси», — большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

    Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае, чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», — сказал игрок.

    Контракт Ивановича с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Он перешел в санкт-петербургский клуб зимой этого года из «Челси».

    Источник: ТАСС

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    22.10.2017 00:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6980

      mamba9090909 22 октября 2017, 12:56

      Что то долго он её набирает.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 22 октября 2017, 09:49

      Технически Шатов смотрится очень хорошо. Ему бы физики как у Эвра и был игрок АПЛ.

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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 22 октября 2017, 09:41

      Олег давно не играл и чувствуется слабый контакт с партнерами, отсюда невыразительная игра. Но все впереди. Он, по сути, плеймейкер, причем лучший в России среди россиян. Будет Манчини почаще выпускать, все наладится.

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      Рейтинг: +371

      multi1984 22 октября 2017, 05:23

      В Сербии зарплату не потянут ЦЗ и Партизан с остальными клубами даже вместе.

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