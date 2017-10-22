Иванович — о Шатове: «Когда Олег наберет форму, он будет не хуже Кокорина» 

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович считает, что полузащитник Олег Шатов будет играть не хуже Александра Кокорина, когда наберет форму. Также игрок рассказал о своих планах на будущее.

«У Олега был период в текущем сезоне, когда он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда вновь начнет получать игровую практику и обретет уверенность, он будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды

«Зенит», как и «Челси», — большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом.

Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае, чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго», — сказал игрок.

Контракт Ивановича с «Зенитом» истекает летом 2019 года. Он перешел в санкт-петербургский клуб зимой этого года из «Челси».