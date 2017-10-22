Конте: «Я абсолютно не переживаю насчет увольнения»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном увольнении.

«Я нахожусь под серьезным давлением, но абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения. Я отдаю все силы своему клубу и верю в то, что делаю. Я продолжаю делать то же, что и в прошлом сезоне и никогда не переживал по этому поводу.

Задача каждого в клубе — сделать наших болельщиков счастливыми. Именно это давление я ощущаю. Мы видим, как страстно нас поддерживают болельщики, и все остальное неважно. Мы делаем свою работу. Я возвращаюсь домой счастливым, потому что знаю, что я и мои игроки выкладываемся на 150% ради клуба», — сказал итальянец.

В субботнем матче 9-го тура чемпионата Англии синие одержали победу над «Уотфордом» (4:2). До этого «Челси» не выигрывал в трех матчах подряд.