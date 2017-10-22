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    Конте: «Я абсолютно не переживаю насчет увольнения»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал слухи о возможном увольнении.

    «Я нахожусь под серьезным давлением, но абсолютно не переживаю насчет возможного увольнения. Я отдаю все силы своему клубу и верю в то, что делаю. Я продолжаю делать то же, что и в прошлом сезоне и никогда не переживал по этому поводу.

    Задача каждого в клубе — сделать наших болельщиков счастливыми. Именно это давление я ощущаю. Мы видим, как страстно нас поддерживают болельщики, и все остальное неважно. Мы делаем свою работу. Я возвращаюсь домой счастливым, потому что знаю, что я и мои игроки выкладываемся на 150% ради клуба», — сказал итальянец.

    В субботнем матче 9-го тура чемпионата Англии синие одержали победу над «Уотфордом» (4:2). До этого «Челси» не выигрывал в трех матчах подряд.

    Источник: ФК «Челси»

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    22.10.2017 00:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +47

      red-killer 23 октября 2017, 13:53

      Слуцкий,Пепка,Клопп,Маур,Пакетине или Пачетине нормальные тренера,но ты меня бесиш Конте

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 22 октября 2017, 18:52

      после Конте останутся лишь два кандидата на пост главного Челси, это - Покеттино и Слуцкий

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      Рейтинг: +274

      Berikosha > Аристократ Олжик 22 октября 2017, 19:04

      Думаю также в списке будт Гвардиола, Клопп, Анчелоти и многие другие

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 22 октября 2017, 09:10

      Я тоже абсолютно не переживаю по поводу его увольнения.

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      Рейтинг: +274

      Berikosha > Кlaksvikar Ittrotarselag 22 октября 2017, 15:59

      Он тоже переживает, что ты не переживаешь о том что он не переживает

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 22 октября 2017, 07:45

      Конте похоже очень старается быть уволенные

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 22 октября 2017, 00:17

      Молодец!!!

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