Семак: «Мне нравятся люди, которые живут на Дальнем Востоке»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче 14-го тура РФПЛ дал интервью пресс-службе соперника.

– Футболист Сергей Семак примерно десять лет назад заявил, что не видит проблемы в перелете на Дальний Восток и считает выезд в этот регион одним из самых интересных в российском футболе. Теперь вы тренер. Мнение с годами и приобретенным новым опытом не поменялось?

– Нет. Я не вижу проблемы в том, чтобы раз в год приехать на матч в Хабаровск или Владивосток. Это Россия, здесь, на Дальнем Востоке, она начинается. Да, долго лететь, но такая у нас страна — очень большая, самая-самая в мире. Но это и здорово! В Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск летают хоккеисты и волейболисты, а теперь футбол вернулся в этот регион. Мне он симпатичен. Нравятся люди, которые здесь живут. Даже из окна автобуса видно, что они свой Хабаровск любят. Город очень ухоженный и чистый. Хорошая гостиница, хороший прием, на футбол пришли люди, хотя погоду трудно назвать комфортной для болельщиков.

41-летний Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.