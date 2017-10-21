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  • Семак: «Мне нравятся люди, которые живут на Дальнем Востоке»

Семак: «Мне нравятся люди, которые живут на Дальнем Востоке»

21 октября 2017, 17:11
4

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак после ничьей со «СКА-Хабаровском» (2:2) в матче 14-го тура РФПЛ дал интервью пресс-службе соперника.

– Футболист Сергей Семак примерно десять лет назад заявил, что не видит проблемы в перелете на Дальний Восток и считает выезд в этот регион одним из самых интересных в российском футболе. Теперь вы тренер. Мнение с годами и приобретенным новым опытом не поменялось?

– Нет. Я не вижу проблемы в том, чтобы раз в год приехать на матч в Хабаровск или Владивосток. Это Россия, здесь, на Дальнем Востоке, она начинается. Да, долго лететь, но такая у нас страна — очень большая, самая-самая в мире. Но это и здорово! В Хабаровск, Владивосток, Южно-Сахалинск летают хоккеисты и волейболисты, а теперь футбол вернулся в этот регион. Мне он симпатичен. Нравятся люди, которые здесь живут. Даже из окна автобуса видно, что они свой Хабаровск любят. Город очень ухоженный и чистый. Хорошая гостиница, хороший прием, на футбол пришли люди, хотя погоду трудно назвать комфортной для болельщиков.

41-летний Семак возглавил «Уфу» в декабре 2016 года. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига Уфа СКА-Хабаровск Семак Сергей
Комментарии (4)
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Ден 781
1508596936
А нам нравится Семак, который не живет на ДВ
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raritet
1508611510
так как Богданыч, по-простому никто не скажет. удачи ему в его профессии.
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арейская
1508634748
И не только на ДВ, трудно представить, что СЕМАКУ где-то могут не нравиться ЛЮДИ, да и не только они...
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<Бывший Футболист>
1508694431
Респект Сергею Богдановичу,он никогда и не кого не оскорбит,не обидет.Поэтому его все любят!
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