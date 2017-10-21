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    Ловчев: «У «Спартака» будет тяжелейший матч с «Амкаром», но он победит»

    Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Специалист считает, что победят хозяева.

    «Будет тяжелейший матч для «Спартака». Да, с «Севильей» красно-белые дали настоящий спектакль. Отличные передачи на ход, выходы один на один, много голов. Но дело в том, что защита «Севильи» играла очень плохо. А вот у «Амкара» очень приличная оборона. Не случайно, им никто не забивает по три мяча. У пермяков сложности с атакой. Команда в начале сезона проигрывала по 0:1, и никак не могла забить.

    «Спартаку» будет сложно преодолевать хорошо организованную оборону «Амкара». Многое будет зависеть от того, забьет ли «Спартак» быстрый гол. Если это не получится, то потом будет сложнее забить. И еще, «Спартак» в этом сезоне не раз пытался удержать счет, не добивал соперника, а отходил назад. В этом случае у спартаковских ворот всегда возникали моменты.

    Думаю, «Спартак» победит, но с минимальным счетом», – сказал Ловчев.

    Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Что случится в новом туре РФПЛ? У нас есть ответ

    Источник: «Советский спорт»

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    21.10.2017 11:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 21 октября 2017, 21:57

      Жека,а мы считаем шо будя нульевая ничя!
      А чё не веришь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 17:40

      главное победа, а уж какая получиться посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 21 октября 2017, 12:56

      Спартак -Амкар 2-0

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 21 октября 2017, 12:55

      Евгений Серафимович снова верит в Спартак - хорошая новость.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8891

      GoLenaStop 21 октября 2017, 12:54

      надо держать марку, а то вассалы не поймут....

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 12:51

      Думаю, что поклонников клуба устроит, пусть и не зрелищная, но уверенная победа с приличным счётом... Главное, что бы москвичей не захлестнула волна эйфории и шапкозакидательства...))

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 октября 2017, 12:51

      пусть даже с минимальным счётом и то рады главное победа и путь на верх

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 октября 2017, 11:53

      Недооценка соперника после чуда с Севильей может сыграть на руку Амкару, будем посмотреть......

      3
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