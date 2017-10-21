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  • Ловчев: «У «Спартака» будет тяжелейший матч с «Амкаром», но он победит»

Ловчев: «У «Спартака» будет тяжелейший матч с «Амкаром», но он победит»

21 октября 2017, 11:48
8

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Специалист считает, что победят хозяева.

«Будет тяжелейший матч для «Спартака». Да, с «Севильей» красно-белые дали настоящий спектакль. Отличные передачи на ход, выходы один на один, много голов. Но дело в том, что защита «Севильи» играла очень плохо. А вот у «Амкара» очень приличная оборона. Не случайно, им никто не забивает по три мяча. У пермяков сложности с атакой. Команда в начале сезона проигрывала по 0:1, и никак не могла забить.

«Спартаку» будет сложно преодолевать хорошо организованную оборону «Амкара». Многое будет зависеть от того, забьет ли «Спартак» быстрый гол. Если это не получится, то потом будет сложнее забить. И еще, «Спартак» в этом сезоне не раз пытался удержать счет, не добивал соперника, а отходил назад. В этом случае у спартаковских ворот всегда возникали моменты.

Думаю, «Спартак» победит, но с минимальным счетом», – сказал Ловчев.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Что случится в новом туре РФПЛ? У нас есть ответ

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Ловчев Евгений
Комментарии (8)
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dyema
1508575992
Недооценка соперника после чуда с Севильей может сыграть на руку Амкару, будем посмотреть......
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Полная Канистра
1508579471
пусть даже с минимальным счётом и то рады главное победа и путь на верх
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insider_retro
1508579505
Думаю, что поклонников клуба устроит, пусть и не зрелищная, но уверенная победа с приличным счётом... Главное, что бы москвичей не захлестнула волна эйфории и шапкозакидательства...))
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GoLenaStop
1508579667
надо держать марку, а то вассалы не поймут....
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DOCTOR PENALTY
1508579708
Евгений Серафимович снова верит в Спартак - хорошая новость.
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Диктор
1508579795
Спартак -Амкар 2-0
Ответить
OfaZavr
1508596810
главное победа, а уж какая получиться посмотрим.
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alex1951
1508612235
Жека,а мы считаем шо будя нульевая ничя! А чё не веришь?
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