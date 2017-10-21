Ловчев: «У «Спартака» будет тяжелейший матч с «Амкаром», но он победит»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 14 тура РФПЛ между московским «Спартаком» и пермским «Амкаром». Специалист считает, что победят хозяева.

«Будет тяжелейший матч для «Спартака». Да, с «Севильей» красно-белые дали настоящий спектакль. Отличные передачи на ход, выходы один на один, много голов. Но дело в том, что защита «Севильи» играла очень плохо. А вот у «Амкара» очень приличная оборона. Не случайно, им никто не забивает по три мяча. У пермяков сложности с атакой. Команда в начале сезона проигрывала по 0:1, и никак не могла забить.

«Спартаку» будет сложно преодолевать хорошо организованную оборону «Амкара». Многое будет зависеть от того, забьет ли «Спартак» быстрый гол. Если это не получится, то потом будет сложнее забить. И еще, «Спартак» в этом сезоне не раз пытался удержать счет, не добивал соперника, а отходил назад. В этом случае у спартаковских ворот всегда возникали моменты.

Думаю, «Спартак» победит, но с минимальным счетом», – сказал Ловчев.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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