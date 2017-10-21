Бубнов считает, что в матче «СКА-Хабаровска» и «Уфы» не будет голов

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на стартовый матч 14 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Уфой». Специалист считает, что игра получится безголевой.

«Встречаются схожие в стилевом плане команды, хотя класс «Уфы» все-таки повыше, о чем говорит положение в таблице. Не думаю, что гости закроются, они постараются добыть в Хабаровске три очка.

Но на своем поле СКА традиционно выглядит неплохо и также будет стремиться к максимальному результату. Прогноз – 0:0», – сказал Бубнов.

Встреча начнется в 11:30 по Москве 21 октября.