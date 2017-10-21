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    Бубнов считает, что в матче «СКА-Хабаровска» и «Уфы» не будет голов

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов дал прогноз на стартовый матч 14 тура РФПЛ между «СКА-Хабаровском» и «Уфой». Специалист считает, что игра получится безголевой.

    «Встречаются схожие в стилевом плане команды, хотя класс «Уфы» все-таки повыше, о чем говорит положение в таблице. Не думаю, что гости закроются, они постараются добыть в Хабаровске три очка.

    Но на своем поле СКА традиционно выглядит неплохо и также будет стремиться к максимальному результату. Прогноз – 0:0», – сказал Бубнов.

    Встреча начнется в 11:30 по Москве 21 октября.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.10.2017 08:30
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 22 октября 2017, 05:55

      Бубен сел в лужу со своим прогнозом.)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 21 октября 2017, 14:08

      Теперь мы все знаем...прогнозист херов)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 21 октября 2017, 11:55

      "Акелла промахнулся", Бубнов ошибся!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 октября 2017, 10:43

      А я говорю: "Будут"...

      2
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