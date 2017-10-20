«Ростов» заработал 20 миллионов в прошлом сезоне ЛЧ, «Лестер» опередил по доходам «Реал»

Стали известны доходы всех клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17.

Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лидером по доходам от выступления на турнире стал «Ювентус», заработавший 110,43 миллиона евро. Второе место занял «Лестер», доходы которого составили 81,68 миллиона. Победитель ЛЧ «Реал» заработал 81,05 миллиона.

«Ростов» заработал за участие в турнире 20,44 миллиона евро и опередил по этому показателю ЦСКА, чей доход составил 17,889 миллиона.