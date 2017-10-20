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    «Ростов» заработал 20 миллионов в прошлом сезоне ЛЧ, «Лестер» опередил по доходам «Реал»

    Стали известны доходы всех клубов, участвующих в розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2016/17.

    Как сообщается на официальном сайте УЕФА, лидером по доходам от выступления на турнире стал «Ювентус», заработавший 110,43 миллиона евро. Второе место занял «Лестер», доходы которого составили 81,68 миллиона. Победитель ЛЧ «Реал» заработал 81,05 миллиона.

    «Ростов» заработал за участие в турнире 20,44 миллиона евро и опередил по этому показателю ЦСКА, чей доход составил 17,889 миллиона.

    Источник: УЕФА

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    20.10.2017 15:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 октября 2017, 01:06

      Перед началом сезона у клуба долгов на 15-ть лямов было.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 20 октября 2017, 21:31

      И где эти 20 лямов евро? осели в чьих-то карманах

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 октября 2017, 19:02

      Заработал Ростов неплохо, а потерял много..

      2
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      Рейтинг: +95

      rasim05 20 октября 2017, 18:34

      Странно, как Лестер заработал больше чем победитель ЛЧ реал?

      1
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      Рейтинг: +55080

      MaxRnD 20 октября 2017, 17:13

      Ещё бы отчитались Голубев со товарищи с какой пользой для клуба эти деньги освоены

      5
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      Рейтинг: +1426

      VSt 20 октября 2017, 16:48

      Хорошие суммы, легко на калькулятор ложатся.
      Но, в кошелек не войдут.

      0
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      ...
      Рейтинг: +55080

      MaxRnD > VSt 20 октября 2017, 17:11

      Это ещё, смотря чей кошелёк

      4
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      Рейтинг: +7934

      FanatSerj 20 октября 2017, 15:49

      Еще бы и ЛЕ по деньгам бы давала "выхлоп" это бы многое оживило.

      0
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      ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol > FanatSerj 20 октября 2017, 15:52

      По Сеньке шапка. Масса стадионов полупустых и телевиденье не особо балует.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +7934

      FanatSerj > paracetamol 20 октября 2017, 16:34

      Это и ежу понятно, турниры то под одной организацией проводятся, соответственно надо больше делиться, у богатых и так бабла дуром уже совсем описюнели по 200 млн. за игрока отдавать.

      1
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 15:43

      Есть смысл, значится, 2 раза в неделю играть.

      -1
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