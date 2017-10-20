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    Сборная России в марте может сыграть с Францией

    СборнаяРоссии в марте 2018 года может провести товарищеский матч с командой Франции. Об этом заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

    «Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом», – сказал Алаев.

    Напомним, ранее сообщалось, что Россия также проведет товарищеские матчи против сборных Аргентины, Испании и Бразилии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 14:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 21 октября 2017, 07:21

      интересно сколько бабла отвалят чтобы они к нам приехали???
      надеюсь конечно что бесплатно. места посмотреть перед ЧМ.

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      Рейтинг: +115

      lexa2154 20 октября 2017, 22:19

      может

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 16:32

      А. Кокорину : Саня, прикинь свой уровень с игрой Гризмана для начала, сразу поймёшь в какую сторону идти.

      -1
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