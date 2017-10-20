Сборная России в марте может сыграть с Францией

СборнаяРоссии в марте 2018 года может провести товарищеский матч с командой Франции. Об этом заявил генеральный директор РФС Александр Алаев.

«Вероятность такая существует. И желание у нас огромное. Не будем пока ничего гарантировать, скажу лишь, что ведем переговоры, которые, как мы надеемся, увенчаются успехом», – сказал Алаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия также проведет товарищеские матчи против сборных Аргентины, Испании и Бразилии.