Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Хаген: «Адвокат нехороший человек»

19 октября 2017, 09:06
8

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген жалеет о своем уходе в «Уиган» в 2007 году из команды Санкт-Петербурга. Он признал, что покинул российский клуб из-за конфликта с Диком Адвокатом.

– В начале 2008-го вы ушли в аренду в «Уиган». Не жалеете? Могли Кубок УЕФА взять.

– Да, немного жалею. Но на тот момент у меня не было выхода. Все из-за мистера Дика Адвоката, с которым не сложились отношения. Он нехороший человек.

– Почему?

– В конце 2007-го произошел неприятный эпизод. Я собирался выйти на тренировку, когда узнал, что жена упала в обморок. Естественно, тут же побежал домой, потому что семья для меня важнее всего, потом поехал вместе с ней в больницу. Адвокат знал об этом, но затаил обиду – после этого я вообще перестал играть. Пытался поговорить с тренером, но он не слушал. Пришлось отправиться в аренду ради игрового времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Уиган Атлетик Хаген Эрик Адвокат Дик
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bivaliy67
1508394885
Ребят, ну что, других новостей совсем нет? Что вы кормите каждый день по чайной ложке из одного и того же интервью? Причем древнего...
Ответить
Rebrova
1508397015
"нехороший". как слово подобрано аккуратно.
Ответить
Bulat Sultanov
1508397120
Да и тренер он так себе
Ответить
MrSmit
1508399167
Глупости.
Ответить
Бриг
1508402887
Что вцепились в этого Хагена? Через Зенит прошли сотни - интервью с любым будет интереснее.
Ответить
Lev Aleks
1508449038
редиска епть)
Ответить
Главные новости
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
2
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
Все новости
Все новости
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
21
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+