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    Хаген: «Адвокат нехороший человек»

    Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген жалеет о своем уходе в «Уиган» в 2007 году из команды Санкт-Петербурга. Он признал, что покинул российский клуб из-за конфликта с Диком Адвокатом.

    – В начале 2008-го вы ушли в аренду в «Уиган». Не жалеете? Могли Кубок УЕФА взять.

    – Да, немного жалею. Но на тот момент у меня не было выхода. Все из-за мистера Дика Адвоката, с которым не сложились отношения. Он нехороший человек.

    – Почему?

    – В конце 2007-го произошел неприятный эпизод. Я собирался выйти на тренировку, когда узнал, что жена упала в обморок. Естественно, тут же побежал домой, потому что семья для меня важнее всего, потом поехал вместе с ней в больницу. Адвокат знал об этом, но затаил обиду – после этого я вообще перестал играть. Пытался поговорить с тренером, но он не слушал. Пришлось отправиться в аренду ради игрового времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.10.2017 09:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 20 октября 2017, 00:37

      редиска епть)

      0
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      Рейтинг: +2284

      Бриг 19 октября 2017, 11:48

      Что вцепились в этого Хагена? Через Зенит прошли сотни - интервью с любым будет интереснее.

      0
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      Рейтинг: +313

      MrSmit 19 октября 2017, 10:46

      Глупости.

      0
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      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 19 октября 2017, 10:12

      Да и тренер он так себе

      0
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      Рейтинг: +2269

      dyema > Bulat Sultanov 19 октября 2017, 10:41

      Но миллионы зарабатывать научился)))

      2
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 19 октября 2017, 10:10

      "нехороший". как слово подобрано аккуратно.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 19 октября 2017, 09:34

      Ребят, ну что, других новостей совсем нет? Что вы кормите каждый день по чайной ложке из одного и того же интервью? Причем древнего...

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