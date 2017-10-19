Хаген: «Адвокат нехороший человек»

Бывший защитник «Зенита» Эрик Хаген жалеет о своем уходе в «Уиган» в 2007 году из команды Санкт-Петербурга. Он признал, что покинул российский клуб из-за конфликта с Диком Адвокатом.

– В начале 2008-го вы ушли в аренду в «Уиган». Не жалеете? Могли Кубок УЕФА взять.

– Да, немного жалею. Но на тот момент у меня не было выхода. Все из-за мистера Дика Адвоката, с которым не сложились отношения. Он нехороший человек.

– Почему?

– В конце 2007-го произошел неприятный эпизод. Я собирался выйти на тренировку, когда узнал, что жена упала в обморок. Естественно, тут же побежал домой, потому что семья для меня важнее всего, потом поехал вместе с ней в больницу. Адвокат знал об этом, но затаил обиду – после этого я вообще перестал играть. Пытался поговорить с тренером, но он не слушал. Пришлось отправиться в аренду ради игрового времени.