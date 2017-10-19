Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) прокомментировал эпизод с первым голом.

«Если разбирать первый гол, мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно, что Игорь Акинфеев – последний, кого можно винить», – сказал Гончаренко.

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?