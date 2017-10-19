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    Гончаренко – о первом голе «Базеля» в ворота ЦСКА: «Акинфеев – последний, кого можно винить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) прокомментировал эпизод с первым голом.

    «Если разбирать первый гол, мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно, что Игорь Акинфеев – последний, кого можно винить», – сказал Гончаренко.

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.10.2017 00:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 19 октября 2017, 10:16

      Да,товарищ Гончаренко,сначала была какая-то надежда на вас,но после вчерашнего позора стало все ясно.Вы не только не умеете ставить игру,но вы еще и не можете заставить своих игроков правильно двигаться на поле.Если вы считаете,что Жамалетдинов сильнее Олинаре,то скажите,что вчера делал на поле этот парень.С самого начала игры он "прилип"к защитнику и так весь матч проходил.Олинаре тупой,но он хотя бы здоровый и большой и больше двигается.У вас все игроки с отрицательным КПД.И это ваши проблемы.Такое впечатление,что у вас нет тренировочного процесса и вы не разбираете проведенные игры и не смотрите европейские матчи ведущих команд.Ну не видно ни одной заготовки,всё настолько не умело и примитивно "играет"команда,что смотреть больно и обидно на команду,которая когда-то показывала приличный футбол(правда еще до вас и Слуцкого).Вопросов много и ни одного ответа!!!

      -1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 19 октября 2017, 07:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да ради бога держите это гавно в своих варотах и дальше сколько хотите хоть до пенсии -----только умоляю в сборную пусть не суётся

      -7
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 19 октября 2017, 05:38

      А капитан команды кто?

      0
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 19 октября 2017, 01:09

      Какие линии, мяч отнял пробежал 60 метров, вокруг него 6 игроков нахрен мяч отнимать можно к воротам прижаться

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 19 октября 2017, 00:31

      Если в такой ситуации будем искать виновных , пора менять причал.

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