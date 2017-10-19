Да,товарищ Гончаренко,сначала была какая-то надежда на вас,но после вчерашнего позора стало все ясно.Вы не только не умеете ставить игру,но вы еще и не можете заставить своих игроков правильно двигаться на поле.Если вы считаете,что Жамалетдинов сильнее Олинаре,то скажите,что вчера делал на поле этот парень.С самого начала игры он "прилип"к защитнику и так весь матч проходил.Олинаре тупой,но он хотя бы здоровый и большой и больше двигается.У вас все игроки с отрицательным КПД.И это ваши проблемы.Такое впечатление,что у вас нет тренировочного процесса и вы не разбираете проведенные игры и не смотрите европейские матчи ведущих команд.Ну не видно ни одной заготовки,всё настолько не умело и примитивно "играет"команда,что смотреть больно и обидно на команду,которая когда-то показывала приличный футбол(правда еще до вас и Слуцкого).Вопросов много и ни одного ответа!!!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2) прокомментировал эпизод с первым голом.
«Если разбирать первый гол, мяч пошел между линиями, а в такой ситуации всегда стоит ждать беды. Но совершенно точно, что Игорь Акинфеев – последний, кого можно винить», – сказал Гончаренко.
GIF-ГЛ! @FC_Basel#UCL #ЛигаЧемпионов. Группа A. 3-й тур. #zskafcb #ЦСКАБазель 0:1 29' Таулянт Джака Taulant Xhaka pic.twitter.com/eycQBbUmx4— РФПЛ (@rfpl) 18 октября 2017 г.
ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?