Лига чемпионов. ЦСКА дома проиграл «Базелю»

Московский ЦСКА не сумел порадовать российских болельщиков в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы проиграли гостям из Швейцарии. Первый мяч забил Таулант Джака.

Красно-синие занимают третье место в группе с отрывом от второй строчки в три очка.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Базель (Швейцария) – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Джака, 29; 0:2 – Оберлин, 90.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Натхо, 46), А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов (Кучаев, 70), Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

«Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Айети (Оберлин, 61), Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

Предупреждения: Натхо, 73 – нет.

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ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?