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    Лига чемпионов. ЦСКА дома проиграл «Базелю»

    Московский ЦСКА не сумел порадовать российских болельщиков в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы проиграли гостям из Швейцарии. Первый мяч забил Таулант Джака.

    Красно-синие занимают третье место в группе с отрывом от второй строчки в три очка.

    Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

    ЦСКА (Россия) – Базель (Швейцария) – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

    Голы: 0:1 – Джака, 29; 0:2 – Оберлин, 90.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Натхо, 46), А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов (Кучаев, 70), Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

    «Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Айети (Оберлин, 61), Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

    Предупреждения: Натхо, 73 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.10.2017 23:35
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    Комментарии109
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 19 октября 2017, 12:12

      Не думал, что проиграют! Очень обидно!!! Паршивый футбол!

      0
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      Рейтинг: +160

      odin1973 19 октября 2017, 09:41

      Без дзагоева ЦСКА вообще играть не хочет

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      Рейтинг: +444

      vshter76 19 октября 2017, 09:32

      А Манчини, думаю, игра понравилась

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      Рейтинг: +18228

      ilichkadr 19 октября 2017, 09:30

      Кони выглядели вчера обреченными. Создалось впечатление, что играть не хотели, а их под дулом автомата выгнали на поле. Базель просто их пожалел, могли при желании штук 6-7 вкатить.

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > ilichkadr 19 октября 2017, 09:58

      Согласен. Загнанные лошади как будто.

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      Рейтинг: +18228

      ilichkadr > turist82 19 октября 2017, 10:27

      Шансов на выход в ЛЕ практически нет. Бенфика в Москве своё слово ещё скажет.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 09:27

      Спам хоть на кураже может, а кони? Дыра в воротах с 25 метров пропускает. У хрюшек Селихов в раме, а в конюшне - рекордсмен!

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 октября 2017, 09:21

      Так обос...ся дома с базелем. Позорище((( Ни одного опасного момента... Ни желании ни скорости. Жалко было смотреть на Цска..

      4
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 19 октября 2017, 09:08

      Да ....... Хоть бы в лигу Европы попали.

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      Рейтинг: +259

      Serhio1010 > VVM1964 19 октября 2017, 09:46

      Может худо бедно там пару очков для России возьмут, а так согласен, нулевые(((

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 октября 2017, 09:07

      Сколько Игнашевич будет сам себя позорить? Березуцкие уже смешны до ужаса! Васина место в Уфе! Бездарная игра, просто жесть и это на фоне Базеля!!! Привыкли у нас договорняки гонять!

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > Сильвербой 19 октября 2017, 09:17

      А я вот не считал что Базель слабая команда когда в жеребьёвки попались я знал что три команды будут биться за второе место Базель ЦСКА и Бенфика ,вот от Бенфике не ожидал что они так слабы в этом году

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > Сильвербой 19 октября 2017, 09:20

      А не до писал незнаю сколько игроков в Базеле в ходит в сборную ихней страны но сборная Швейцарии играет очень хорошо из года в год

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега > г.Онега 19 октября 2017, 09:23

      И я бы хотел увидеть матч сборных Россия- Швейцария

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Сильвербой 19 октября 2017, 09:25

      Кто Хофнясина в Уфу возьмет? Семак, вроде, нормальную команду лепит.

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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 октября 2017, 08:28

      Не согласен с теми кто говорит про короткую скамейку и про то, что Гинер не хочет вкладывать деньги.
      Проиграли команде, которая вообще ни когда не вкладывает деньги в покупку игроков, а зарабатывает на их продаже.....
      В ЦСКА дело уже давно не в скамейке, а в желании играть.., но не хотите вы играть в ЛЧ, пусть играет молодёжь (второй состав) как на КР... они там будут газон пахать..... и зрителям приятно посмотреть.... и уверен что сыграли бы не хуже....

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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 19 октября 2017, 08:28

      Все знают что ЦСКА слаб как не когда .в атаке плохо в защите ещё хуже .думаю команду на. %60-80 надо обновлять ,но как известно нет денег и когда они появятся неизвестно .Защита проигрывает а когда-то считалось лучшей не тока в клубе но и сборной ,Печально всё в ЦСКА (как им ещё удаётся держаться в тройке в Премьер лиги )

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > Mishanj 19 октября 2017, 09:32

      Да не скажи. С тереком то тянули, аж поражение вытянули.

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth > 19 октября 2017, 09:33

      Что же это творится товарищи!? Гинер, отдай команду в хорошие руки!!!

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