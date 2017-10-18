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Лига чемпионов. ЦСКА дома проиграл «Базелю»

18 октября 2017, 23:35
115

Московский ЦСКА не сумел порадовать российских болельщиков в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Армейцы проиграли гостям из Швейцарии. Первый мяч забил Таулант Джака.

Красно-синие занимают третье место в группе с отрывом от второй строчки в три очка.

Лига чемпионов. Группа А. 3-й тур

ЦСКА (Россия) – Базель (Швейцария) – 0:2 (0:1) Текстовая трансляция

Голы: 0:1 – Джака, 29; 0:2 – Оберлин, 90.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич (Натхо, 46), А. Березуцкий, Васин, Щенников, Миланов (Кучаев, 70), Вернблум, Головин, Витиньо, Жамалетдинов (Чалов, 77).

«Базель»: Вацлик, Сухи, Ланг, Дзуффи, Штеффен (Буа, 87), Айети (Оберлин, 61), Баланта, Эльюнусси, Петретта, Джака, Аканджи.

Предупреждения: Натхо, 73 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирная таблица Лиги чемпионов

ЦСКА снова ужасен. Когда это закончится?

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов ЦСКА Базель
Комментарии (115)
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thorgrimm
1508359365
Мои соболезнования болелам, не буду гадости писать, всё понимаю
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reblan
1508359381
Один только вопрос, зачем!? Зачем каждый год выходить в еврокубки и уже который год ходить там пешком и сливать всем подряд!? Вообще ничего сегодня не показали, ни паса ни борьбы ни удара. Лучше технарь получитт чем так играть((((
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cska-62
1508359815
Что можно сказать о матче? Если бы не Акинфеев, играющий порой как заправский либеро, и не фантастическая неточность игроков «Базеля», то счёт был бы где-нибудь 0:5. Никакой игры у ЦСКА как не было с начала встречи, так её и не появилось. Армейцы полностью проиграли середину поля. Что делал на поле тот же Витиньо, вообще непонятно. Головин явно после травмы не набрал форму, равно как и Вернблум. В рекламируемые таланты Миланова, признаться, никогда особо не верил. Жамалетдинов игрок для комбинационной, а не индивидуальной игры. Фактура не та. Пару раз совершил проходы, но не рассчитал размер поля. Вышедшие на замену Чалов и Кучаев особо ничем не запомнились. Старался Фернандес, и он как раз нанёс единственный опасный удар головой по воротам «Базеля». Не попал. Короче, писать особо не о чем. И обсуждать тоже нечего. Нужно делать выводы и готовиться к следующему матчу. Может Витиньо всё-таки посадить на лавку? И выпустить в атаку пару Жамалетдинов – Чалов? А под ними Головина и Кучаева? «Базель» - крепкая европейская команда, но по составу она ничуть не сильнее ЦСКА. Даже нынешнего, слегка разобранного и с учётом травмированных.
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Коза Ностра
1508359884
Вот как можно такую команду пускать в Европу позорить Россию???
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Snek
1508360055
Акинфеев проиграл Базелю 2:0, ЦСКА на матч не явился
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Leon_ARS
1508360230
В воскресенье с Зенитом, хотя бы ничью скатайте - всё нам польза.
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_Marqella_
1508360840
Спартак вчера удивил, ЦСКА сегодня нет...))
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ivanthebest
1508361579
из года в год одно и то же... унылая игра в группе, вылет... В этом году, не смотря на хороший старт, походу коняхи опять займут своё 4-ое место в группе и останутся без евровесны... А что, Гинеру ведь это выгодно... весной не играют, сил на чемп и на весеннюю часть у команды хватит чтобы опять попасть в ЛЧ, не сможет команда так судьи помогут. Покупать никого не нужно из игроков, на следующий год опять ЛЧ и опять безвольная игра, так по кругу из года в год. Не знаю как Вам, а мне коняхи уже настолько приелись своей безвольной игрой, что лично я уже, поддерживая все наши клубы в европе, уже как второй год не смотрю эту унылую фигню в исполнении конях, предпочитая другие более интересные матчи.
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Nesterenko
1508361836
Как я уже говорил ЦСКА в группе ЛЧ делать нечего, уже на протяжении 5 сезонов ЛЧ армейцы непонятно во что играют. И победа над Бенфикой была чистая случайность, я об этом тоже говорил, плюс огромное спасибо судье за эти очки. Надо менять всю оборону на молодую и перспективную для начала.
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Сержтир
1508361844
Во вчерашнюю бочку мёда положили огромную ложку дёктя.
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