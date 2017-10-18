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    Мертенс злится на себя за матч с «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс признался, что злится на себя за нереализованный пенальти в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» на выезде.

    «Мне сложно судить о том, что произошло в начале матча. Мы не показывали свой привычный футбол. Но после такого старта нам удалось вернуться в игру, и мы доказали, что можем играть в на равных с таким соперником.

    Я очень зол на себя за то, что не реализовал пенальти. Я знаю, что могу сделать больше, и должен был забить мяч в ворота.

    Теперь нам остается только идти дальше. Мы показали, что если будем играть в нашем стиле, мы сможем бороться с такими соперниками. Теперь все наше внимание направлено на субботний матч с «Интером», – сказал Мертенс.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Наполи» завершился со счетом 2:1. После трех туров англичане возглавляют группу F с девятью очками. Следом идет «Шахтер», который одержал две победы. На третьей строчке располагается «Наполи» с тремя очками. Замыкает квартет «Фейеноорд», не имеющий очков.

    Источник: Football Italia

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    18.10.2017 11:19
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