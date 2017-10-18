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    Промес – лучший игрок матча «Спартака» и «Севильи»

    Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком встречи против «Севильи». Российский клуб победил соперника со счетом 5:1. Промес забил в этой встрече два мяча и отдал два голевых паса.

    Успех в игре с «Севильей» стал первым для «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. С пятью очками москвичи занимают второе место в турнирной таблице.

    Выше идет только «Ливерпуль», забивший «Марибору» семь безответных голов.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2017 01:16
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +678

      Пастырь 18 октября 2017, 13:12

      Промес - один из лучших. А самый лучший - это Селихов!!! просто красавец. Его уверенность передалась защитникам и всей команде.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:47

      справедливо и заслуженно. Антоха - наше все!!!

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 10:31

      ещё один такой матч и будут европейские клубы охотиться на игроков спартака

      4
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      Рейтинг: +5444

      Приус 18 октября 2017, 09:14

      В фильме Гайдая *Не может быть* употребляется термин ФЕЕРИЧНО, лучше классика не скажешь, оценивая игру Промеса.

      10
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      Рейтинг: +39

      лёха57 18 октября 2017, 09:03

      надеюсь что остальные игры будут не хуже

      2
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 18 октября 2017, 08:47

      Вчерашнюю игру смотрел в полном ахуе, особенно второй тайм.

      13
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 октября 2017, 08:27

      Вся команда была лучшей. Аплодисменты и Комбарову и Ещенко, а так нужно весь состав перечислить. Считаю, что нужно сказать "спасибо" всем, кто был в красно-белой форме. На эмоциях после неудачных матчей мы иногда об этом забываем.

      7
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > Супермачо 18 октября 2017, 08:37

      Впервые в сезоне не смогу назвать худшего игрока команды.

      12
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 18 октября 2017, 08:19

      Продолжай в том же духе, братуха, тогда за тебя не Ливерпуль, а Челси с Баварией бороться будут.

      13
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      Рейтинг: +118

      clozzi 18 октября 2017, 08:08

      Наверное лучший тура будет:)

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2017, 08:06

      да ,Антоха набрал вистов

      6
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