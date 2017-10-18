Промес – лучший игрок матча «Спартака» и «Севильи»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признан лучшим игроком встречи против «Севильи». Российский клуб победил соперника со счетом 5:1. Промес забил в этой встрече два мяча и отдал два голевых паса.

Успех в игре с «Севильей» стал первым для «Спартака» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. С пятью очками москвичи занимают второе место в турнирной таблице.

Выше идет только «Ливерпуль», забивший «Марибору» семь безответных голов.