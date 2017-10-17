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    Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами, «Боруссия» не справилась с АПОЭЛом

    В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Реал» и «Тоттенхэм». Команды не смогли выявить победителя, обменявшись голами. За хозяев забил Криштиану Роналду.

    В другой встрече квартета дортмундская «Боруссия» не смогла победить на Кипре.

    Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

    АПОЭЛ (Кипр) – Боруссия (Германия) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Поте, 62; 1:1 – Папастотопулос, 67.

    Реал (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Варан, 28 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.10.2017 23:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 октября 2017, 12:16

      сплошные неожиданности)))

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 18 октября 2017, 07:38

      походу боруссия будет штурмовать ЛЕ)

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 октября 2017, 00:05

      киприоты молодцы

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