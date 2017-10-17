Лига чемпионов. «Реал» и «Тоттенхэм» обменялись голами, «Боруссия» не справилась с АПОЭЛом

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов встретились «Реал» и «Тоттенхэм». Команды не смогли выявить победителя, обменявшись голами. За хозяев забил Криштиану Роналду.

В другой встрече квартета дортмундская «Боруссия» не смогла победить на Кипре.

Лига чемпионов. Группа Н. 3-й тур

АПОЭЛ (Кипр) – Боруссия (Германия) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Поте, 62; 1:1 – Папастотопулос, 67.

Реал (Испания) – Тоттенхэм (Англия) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Варан, 28 (в свои ворота); 1:1 – Роналду, 43 (с пенальти).

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