АПЛ. Гол Мареза принес «Лестеру» ничью в матче с «Вест Бромвичем»

«Лестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

В составе гостей отличился Насер Шадли. За хозяев забил Рияд Марез.

«Лисы» набрали шесть очков и остались на 17-м месте в турнирной таблице. «Дрозды» с 10-ю баллами теперь занимают 10-ю строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

Лестер – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Шадли, 63; 1:1 – Марез, 80.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ