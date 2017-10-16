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    АПЛ. Гол Мареза принес «Лестеру» ничью в матче с «Вест Бромвичем»

    «Лестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.

    В составе гостей отличился Насер Шадли. За хозяев забил Рияд Марез.

    «Лисы» набрали шесть очков и остались на 17-м месте в турнирной таблице. «Дрозды» с 10-ю баллами теперь занимают 10-ю строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур

    Лестер – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шадли, 63; 1:1 – Марез, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.10.2017 23:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 17 октября 2017, 12:55

      Господа,а с каких пор матчи ,тем более АПЛ стали комментировать женщины писклявым голосом. Их удел-гимнастика и синхронное плавание.Озеров бы перевернулся в гробу!

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 октября 2017, 08:49

      Скатывается Лестер ниже и ниже.
      Жаль топовых игроков, таких как Шмейхель и Варди. Надо было уходить, пока на пике формы и с большим спросом. И денег таких больших за них уже не выручить...

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      Рейтинг: +168

      DQ1 17 октября 2017, 06:35

      нет у игроков лестера огонька в глазах. Выглядят очень тяжелыми

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 октября 2017, 00:05

      С чего это 8 очков? У кого-то проблемы с арифметикой?

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