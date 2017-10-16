АПЛ. Гол Мареза принес «Лестеру» ничью в матче с «Вест Бромвичем»

Господа,а с каких пор матчи ,тем более АПЛ стали комментировать женщины писклявым голосом. Их удел-гимнастика и синхронное плавание.Озеров бы перевернулся в гробу!
«Лестер Сити» сыграл вничью с «Вест Бромвич Альбион» в матче 8-го тура английской Премьер-лиги.
В составе гостей отличился Насер Шадли. За хозяев забил Рияд Марез.
«Лисы» набрали шесть очков и остались на 17-м месте в турнирной таблице. «Дрозды» с 10-ю баллами теперь занимают 10-ю строчку.
Чемпионат Англии. АПЛ. 8-й тур
Лестер – Вест Бромвич – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Шадли, 63; 1:1 – Марез, 80.